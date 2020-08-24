Netflix法國電影《Cuties》被轟帶戀童意識　17萬人聯署要求下架

即將在Netflix上架的法國電影《Cuties》近日成為網民猛烈抨擊的對象，事關劇情涉及幾名只有11、12歲的女孩大跳性感舞蹈，加上衣著過份暴露，近17萬人直指有戀童意識，連署要求將電影下架。

《Cuties》未上架就引起爭議，未知下月能否如期在Netflix公映？（劇照）

《Cuties》故事以一名塞內加爾傳統穆斯林女孩Amy為中心，生在保守家庭的她，羨慕鄰居差不多年紀的反叛女孩，自由自在地穿著光鮮毫亮麗衣服及大跳性感舞蹈，還跟其他女孩組成「Cutie」黨。Amy暪著家人群入「Cutie」黨，在飽受家庭傳統價值觀的壓迫下，獲得前所未有的自由快感，對生活帶來極大衝擊。

預告片的負評高達94萬。（網站截圖）

《Cuties》為年輕法國年輕女導演Maïmouna Doucouré首部長片，憑這部作品在今年初舉行的辛丹斯電影節（Sundance Film Festival）上拿下導演獎，電影亦收穫不俗口碑。相隔多月，電影準備於下月初在Netflix上架，日前公開海報及預告片惹起極大爭議，預告在YouTube公開一星期，點擊率突破500萬，而負評數高達94萬，逾11萬則評論。

右邊Netflix版海報被指不雅，左邊為原版海報。（網上圖片）

大部份都在批評電影題材與畫面不雅，尤其幾位還在兒童年齡層的童星，穿上性感暴路的衣服大跳扭臀舞，令人大感不安。另外宣傳海報用上幾位小演員身穿性感造型熱舞的照片，亦遭網民批評過度意淫，幾日內有近17萬人聯署要求將電影下架，而Netflix先刪除海報並公開致歉：「我們對於使用《Cuties》的不適當宣傳品深表歉意，對於這部得獎法國電影是不恰當的，我們已更新照片及劇情簡介。」

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