港女鬧爆男同事寧願唔飲都唔肯換水　網民超有共鳴：自私無分男女

【職場/換水/自私】可能係每個office都會出現嘅問題！有港女日前發文大呻，稱兩名中年男同事「死都唔換水」，看到水機沒水時寧願不飲水也不願出手，狠批對方自私。帖文引起網民共鳴，紛紛大數自己公司的「唔換水」同事行為，直指自私不分男女。

有港女狠批男同事寧願不飲水，也不願幫忙換水，引來網民熱議。（《我要準時下班》劇照）

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該名女網民早前投稿至facebook專頁「奴工處」，指自己於小型公司工作，只有兩名約40多歲的男同事。她指兩名男同事一向不願意幫忙更換水機的水樽，即使拿着杯打算加水，看到水機沒水時也不願出手，反而放下水杯到雪櫃拿其他飲品。

她續指，自己與其他女同事曾試過堅持不換水，沒料男同事們「真係夠膽死全日唔飲水」，直至有人忍不住出手後，對方就「即刻去裝水」，因而大感不滿。

帖文引來一眾打工仔網民共鳴，直指「個個office都有呢啲人」，又認為換水並非男士責任，潛規則一向是「邊個斟晒就好應該換返」，而樓主稱男同事看到水機沒水寧願放下水杯也不換水的行為實屬自私，「明明想飲水杯都拎埋，見到冇水就扮飲其他嘢，呢下真係好核突囉」、「男又好，女又好，要飲水嘅都要幫手換。夠薑就一滴都唔好斟嚟飲，自備，自私就冇分男女老幼，癱己就唔好學人做水怪」。

（facebook專頁「奴工處」）

對於一般打工仔，公司茶水間除了叮飯和裝水，最多也只會與同事閒聊幾句，但最近有網民在連登討論區發帖，分享曾在茶水間看過的奇景，除了零食和汽水任食任飲，茶水間更變成「酒廠」，紅酒、威士忌等應有盡有，讓網民不禁驚歎：「一山還有一山高！」有人則遇到古怪老闆，竟在房內擺放已貼符的劍，或者貼滿離職員工的照片。

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