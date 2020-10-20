嫌新界私樓車程遠　黃大仙居屋同事稱一世唔住　一句話歧視新界人

住市區定新界好？一直都是會掀起「世界大戰」的討論，近日有網民在網上發文，指居住黃大仙區居屋的同事，不時在飯聚期間對在座住新界的同事冷言批評，直言「一世都唔會住新界樓」，更以一句說話得罪大家，令樓主深感被歧視。

居住黃大仙區居屋的同事，不時在飯聚期間對在座住新界的同事冷言批評，直言「一世都唔會住新界樓」。圖為黃大仙啟德花園。（示意圖，房協圖片）

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該網民日前在香港討論區以「同事對新界區所有私樓的極度偏見與歧視」為題發文， 指同事住黃大仙居屋的一房單位，聲稱「去邊都方便」，每次出來吃飯更會大大聲表明「一世都唔會住新界樓」，無視在座不少住在新界的同事，如屯門瓏門、將軍澳Capri、日出康城及元朗Grand Yoho等，「同事每次食飯都被迫聽同一番說話」。

網民稱，該名住黃大仙同事連元朗Grand Yoho都嫌棄。（資料圖片）

樓主又指，該同事還會主動提出到其他人家中作客，惟「去完又話主人房細、地方遠，唔需要買3房」，並大讚位處九龍東的黃大仙，是市區核心地段，近鑽石山方便日後乘搭沙中線，還特別問新界區同事「你哋住咁遠，假期仲會唔會出九龍行街？」，令樓主非常無奈

帖文隨即引起熱議，很多網民都反駁樓主同事的看法，列出多項居住新界的優點，如環境較九龍區舒適，交通亦非如此不方便，「荃灣、大圍個啲四周都去到喎」；但亦有人認為黃大仙的確算是中心地方，交通便利，不過「住慣嗰區就會覺得嗰區」，不能公平比較。

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【大圍站不如沙田站】（01熱話製圖）

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不過很多網民都不贊成樓主的看法▼▼▼

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同場加映（香港01製圖）

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