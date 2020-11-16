消委會｜不同公司裝修報價大不同　裝修佬教你留意9點避開爭拗！

文：裝修佬 【消委會／裝修報價／報價單】消委會在最新一期《選擇》月刊中向11間裝修工程及室內設計公司要求為一個實用面積約400平方呎的單位進行全屋裝修上門報價，發現各報價單內包含的項目出現多寡不一，詳細程度有別，甚至有公司只提供總價一項。 現在不少「連工包料」的裝修服務，免費度尺報價時有甚麼要注意？為何後加數這麼多，報價單為何反映不了？工程報價單的金額不能反映服務闊度和質素？今日裝修佬的首席裝修顧問Andy教大家3個裝修工程報價需知。

裝修公司上門度尺報價，除了報價單上的價錢外，也要考慮公司的服務水平會否令你信任

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裝修報價單問題：為甚麼考慮服務質數比報價數字重要？

找裝修公司上門度尺報價，除了報價單上的價錢外，也要考慮公司的服務水平會否令你信任，而這並不會反映在工程報價單之上。就裝修佬的裝修顧問經驗累積，有以下3個常見引發爭議的小細節：

↓↓↓ 點擊即睇3個易引起爭議細節位↓↓↓

以上都是一些非常微細，第一次裝修的戶主未必會在報價時要留意到這些小細節。所以，要知道服務範圍要事前問清楚。

裝修報價單問題二：為甚麼包材料的報價單更難比較？

現在香港流行「連工包料」的裝修服務，不少人會覺得報價單上沒有包材料的話，很難做預算。但其實裝修顧問不建議第一階段的初步工程報價單就連同包料價錢，因為有以下幾個考慮因素：

↓↓↓ 點擊即睇3個考慮因素↓↓↓

包料的材料通常指的飾面磚，或者是潔具等等有款式選擇的物料。其實包不包料都不是問題，不過建議大家第一步可以先考慮工程的報價，然後後期才考慮包材料還是自己去選擇材料。

當然如果預早知道報價單裡面，包的材料品牌及價錢，也要了解及商討好如果選擇了包料後期發現公司所提供選擇不適合你的話，公司會退回多少費用給你，這樣的話當然會安心得多。

裝修報價單問題三：為甚麼後加數會經常出現？

裝修戶主會以裝修工程報價單的價錢為自己的預算價錢，但往往有不少後加數，有時未必是公司出「蠱惑」，裝修戶主在準備裝修時也要留意一些要點，就裝修佬的裝修顧問經驗累積，有以下3個裝修戶主影響後加數出現的原因：

↓↓↓ 點擊即睇3個影響預算細節位↓↓↓

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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