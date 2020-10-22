生活百科｜深淺色系設計營造不同感覺　都可靠燈光佈置豐富空間感

文：裝修佬 【深色系／淺色系／燈光】這次請到香港室內設計及建築學院導師分享兩個完全不同風格的案例。一個是位於珀麗灣的單位，以深色系做設計主調，而另一個則是位於何文田以淺色設計的單位。

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首先是位於珀麗灣的單位，單位內選用了一些深色的木紋令單位沉靜同時又不會過於單調，另外都運用了不同的光源去增加單位的感覺，而櫃方面亦避免將整個櫃從地面造到天花頂，盡量增添空間令觀感上較多層次以及多變。

最特別的就是衣櫃，衣櫃門上用了黑色玻璃框令衣櫃視覺上沒那麼沉悶，但就需要戶主把衣櫃打理得更整齊乾淨。

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另外的就是位於何文田的單位，在這個單位加上雲石製作而成的特色牆，而較為特別的即是一個開放式廚房，於用餐位置後方使用了落地的清鏡，就可以令單位觀感上比較寬敞一點。但它的缺點就是如果家中有小朋友的話，就未必適用，因為小朋友會在家中東碰西撞，而鏡始終是比較容易撞碎的物料。

這個單位同時運用了多元化的光源，我們都有使用這個元素放在這個單位內，例如是加插吊燈、燈槽、枱燈以及射燈等，令單位變得豐富。

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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