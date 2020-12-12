深圳合租式愛情：與前夫新女友同住　兩對共居情侶分手後互換對象

如何短時間內擊潰一個深圳人？不用給他刁難髮際線的工作項目，也不用遠房親戚代入式戰術催婚，讓他換租一次足矣。

本想著趁租約到期，從原本備受侵擾的合租房裡搬出來，適當增加點預算，找個不錯的單身公寓，但高昂的租金又把我拉回了合租的現實。並且一想到搬家時拖箱帶盆的狼狽畫面，滿腦子都是東非稀樹大草原上角馬遷徙的實況，就會突然間覺得合租遇到的問題，都是些無關痛癢的小事。

事實上，為了降低成本，合租的方式越來越成為深圳房客的最優解。閒魚租房在今年3月份發布過一篇租房報告，數據顯示每天有近萬人在該平台上尋找合租室友，近7成租客願意同陌生人合租，其中95後已成為合租的主力人群。

而在我漫長的求租過程中，了解到這些合租客中間，有相當一部分是同居情侶，當共享硬件的生活方式遇上年輕的愛情，會衍生出一連串的現實問題。比如情侶分手後變室友、離婚後跟前夫的現任女友共處一室、合租的情侶檔分手後互換對象……情節簡直比泰國電視劇還要狗血。

【深圳合租式愛情故事】為了省房租，我不敢說分手（點圖放大閱讀）▼▼▼

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【深圳合租式愛情故事】離婚後我們繼續合租，各自有了新戀情（點圖放大閱讀）▼▼▼

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【深圳合租式愛情故事】合租房裡，連嘿咻都像偷情（點圖放大閱讀）▼▼▼

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後台有收到過這樣一則留言：一周4天嚮往獨居，2天思考為什麼要來這個城市，還有1天因為晚上回家舍友留的燈而覺得還能堅持一段時間。

當我藉著換租的機會重新審視自己的合租生活，發現比起室友動了冰箱裡我的雞蛋，我更在乎那句「今晚別點外賣了，我蒸魚，大家一起吃」；比起浴室裡亂丟的髒衣服，我更在乎的是有人能在陣雨來臨前幫我收回晾曬在天台的衣物……合租，是各取所需式的圍爐取暖，這種狀況百出的生活方式像一個城市精神收容所，能包容一切形式的不開心和不富有。

合租生活裡的那些愛情日常，精打細算也好，一地雞毛也罷，都是生命最鮮活的樣子。不得不承認一個事實：深圳人的愛情賞味期很短，一段緣分來得快去得也快，沒有車馬郵件，取而代之的是年年上漲的租金，但一盞深夜時刻還未熄滅的燈，不就是遍地玻璃碴的生活裡，那顆酸酸甜甜的糖果嗎？蝸居的愛情，拼單的生活，有像Vera和娜娜那樣隱忍的，也有像大川那樣樂觀的，寒窯之下，每個人都在奮筆疾書自己的深圳故事。願你在深圳，也能遇到一盞為你而留的燈，一個與你同進退的人。

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