邊個話租屋唔改得？6個深圳蝸居「爆改」實例　最平1000人仔搞掂

租房，買樓，裝修，萬千深漂都逃不過房子這個話題。「要找一手房東？還是找租住平台？」「要關內小戶型？還是關外一百平？」「要便捷的交通？還是寬敞的空間？」「想揍室友一頓，怎麼控制自己的拳頭？」是的，人在深圳漂，哪能住得糟？住的不是房，是人生。

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在深圳住房這碼事，考的是心態。有人過得將就，有地方窩著就好，便宜便捷最重要，來深圳不談感情，拼命搞錢是唯一的信仰。也有人更忠於自己的生活，哪怕為了性價比而選擇租住城中村，也夢想有個喜歡的小家。「爆改」這個詞，應運而生。白天卑微當社畜，回家翻身我做主，把原本的毛坯房、農民房改成小資之家，誰說不可以？

當然，大部分人的「爆改」之路都停留在了口嗨的第一關，畢竟接下來漫漫長路，便是對時間、精力、金錢的巨大考驗。有人認為，買了房子要裝修是情有可原，而出租屋改造是窮開心，瞎折騰。「這不是便宜了房東嗎？虧這個錢劃得來嗎？」每個嘗試過改造的租房深圳人，可能都面對過這樣的靈魂發問，甚至陷入過自我懷疑。其實哪怕以後搬家，不算可以帶走的家具和家電，只算基礎的牆面漆和地板，要不了幾個錢，換來的卻是實實在在的安逸和舒服。

深圳年輕人向來追求高格調，自然誕生了一批「爆改達人」，也許爆改的初衷，只為在朋友圈show一下新家。但他們一定都深深地愛著生活。我找了6位有「爆改」經歷的深圳90後，他們有的正在租房，有的剛剛買下了自己的小家，都選擇了小戶型，最小的房子，只有8㎡。對房屋改造，他們有經驗想要分享，有感情需要抒發。最重要是，他們想給所有望而卻步的人說一句：「想住得好，沒你想像中那麼難。」

1. 1000元爆改8㎡出租屋，怎麼不可能？（小原嘉/寶安區/房屋面積：8㎡）

房子在西鄉，原本只是剛來深圳的短期過渡，但現在確認過眼神，是改過最愛的房子沒錯了。是的，面積只有8個平。沒錯，改造預算只有1000元。房租800元/月，我所有朋友都不敢相信。

點圖放大瀏覽改造後效果及清單：

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動靜分區，動線合理規劃，是能住舒服的首要條件。如果選擇租小房子，家具的尺寸都要提前測量清楚，常呆的區域佈置優先級最高。規劃收納區域之前，先把物品斷捨離一遍，閒置物品把活動空間都佔了，租金就花得太不值了。最後，利用好燈光組合，整個小屋的溫馨感就營造起來了。對預算要有心理預期，長期使用且頻率高的東西可以買貴的，否則請追求性價比！算下來花了1057.67元，雙手畫圈，完美！

2. 為了折騰房子，我當起了粉刷匠（葉瑾/福田區/房屋面積：16㎡）

曾經和一位室內設計師合租，被他打造的文藝之家深深震撼過，那簡直喚起了我的設計之魂，幻想有一天也能達到他的高度。後來決定搬出去住，在十幾套房子裡相中它後，我就買好捲尺量房間尺寸，畫個簡單的戶型平面圖，然後走上這條折騰的不歸路。

改造第一步：把家裡每個角落都清乾淨。牆上的釘子、鐵絲窗簾布、有年代感的牆紙、綠色玻璃紙，全部清掉。破損的牆面用膩子膏補平，再刷白色乳膠漆，2天後貼原木色地板革。不得不說，地板革絕對是神器，價錢不高，效果很好。通風晾2週，甲醛全散光，再進去一看，已經有新家的模樣了。

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房子越小，收納越重要。我買了很多置物收納架，利用牆上的空間把書、化妝護膚品、娃娃、日用品都收納好。最滿意的是某寶訂做的小柑橘窗簾，整個氛圍都夏日起來了呢。我工作壓力很大，常常失眠，但每次想到住著自己造的小家，抱著床上的娃娃，總會提醒自己，我，也有獨立勇敢的一面。

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3. 如果不買電視，投影儀就是神器（時而/龍華區/房屋面積：35㎡）

當初選房子是一時衝動，想和朋友住上下樓，就和房東匆匆簽了合同，幸好房間原來條件不錯，起碼牆面、地面都很乾淨。因為喜歡原木風格，搬進來前，就花2個傍晚的時間用地板革把房子舖了個遍，真的有質變，好看很多！

預算上，我一直都有默默控制，客廳從某魚淘來了宜家的沙發，原價1000多，二手350元，貨車運輸到家也只要50元。臥室為了保留收納的空間，選了比較高的床，把過季衣服統統收納進去。化妝桌、客廳的架子全由自己diy，找什麼省錢竅門嘛，願意動手，才是最科學的省錢方式。

總的來說，花錢不多，花在生活上的錢永遠不算浪費，不然看到家裡亂糟糟，心裡也是亂糟糟。如果沒空間放電視，建議買個小投影儀，保留一面空牆做螢幕。

4. 窗簾買對了，房子的風格就對了（Chili/福田區/房屋面積：25㎡）

出租屋改造這件事，想起來很美好，做起來很折騰。還是那句話，先量好家電家具的尺寸，看清楚各個插座的位置距離，之前梳妝台買大了，導致衣櫃可選擇面很窄，非常遺憾。

還好，窗簾買對了，不僅私密性有保證，自帶的窗紗又保證了房間的採光。只要匹配房間顏色風格，小東西可以多買多掛，不會看起來單調，又增加了生活氣息。

以後要租房，應該還會選空房，可塑性很大，可以完全按自己喜歡的風格走。

5. 再小的房子，也要強調動靜分區（柳大小姐/福田區 / 房屋面積：15㎡）

租這裡是為了方便在福田上班，從簽下合同的那刻起，我就很清楚，肯定要動大手術了。改變佈局，改變色調，不用的家俱全清走。補牆刷牆，牆壁鑽孔，安裝窗簾軌，家具安裝，打掃衛生，採購……值得嗎？很值得，哪怕我一輩子買不起房，也不願意一輩子住得不愉快。

房間是非常規整的正方形，空間沒有隔斷，確實不容易分區。這裡我要分享一個小訣竅！利用家具做隔斷，我選的是大衣櫃，把衣櫃的背面當做牆，在玄關迎面的區域打造小小的休閒區。這裡涵蓋更衣室、梳妝台、觀影的功能，加一個懶人沙發，回家直接坐下就完事了。家很小，但我住得自在，這才最重要。

6. 2個人，3隻貓，還有SOHO小花園（小夢&建洲/福田區/ 房屋面積：39㎡）

我們是一對90後的小夫妻，2015年就來深圳啦！我們共同的家，見證了從學生時代走向婚姻的愛情。家並不大，但我愛這裡的每一個角落，它是我們夫妻倆共同的作品，就連許多軟裝擺件掛畫，都是我們動手DIY的。

面積只有39平，每1平米空間都不能輕易浪費，因為工作的原因，書桌是我們的必需品，所以選擇把客廳改造成辦公區域。佈局變化不大，每個空間都有一些細節的改動。現在回過頭來看，努力和用心實在太值得了~我們這個家，漂亮、實用，獨一無二。

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我們打掉了吊頂，把牆面重新刷上白色乳膠漆，加上綠植的點綴，看起來通透又明亮。主要的儲物空間都掛在頂部，做了兩排吊櫃收納區，縱向空間，一定要利用到極致。對了，我們選的是伸縮式的餐桌，可以找兩三個朋友，在家裡辦場小小的party 。玄關、廚房也採取了統一的裝修風格，無論從哪個角度看這個家，我都非常滿意。尤其是客房落地窗前裝了個小小的吧台，每次工作累了，總會坐高凳上看看遠處的京基100。交輝的華燈在夜空中閃爍，想想在深圳的這些值得紀念的日子。真好。

想在深圳過好生活真的很奢侈，人均收入是高，但是生活成本很貴，住得體面更貴。「活著，就可以了」甚至成為許多低慾望青年的集體心聲。也許有人會問：「搞那麼花里胡哨，何苦不選擇精裝修拎包入住呢？」但請你幻想一下，每天忍受完996（一周六天朝九晚九）對身心的折磨，回到自己精心打造的家，毛茸茸的貓咪蹦到門前打了個滾。觸碰幸福，其實很簡單。

後來經常和這些朋友嘮家常，感觸特別深。他們獲得快樂的方式好像都很簡單。也許今天的快樂，是在書桌前完成了一天的工作，女朋友端來了一杯剛泡好的熱茶。也許明天的快樂，是親自下廚做了碗蔥油面，煎得剛好的半熟蛋，和花生油的香味完美融合。下個月的快樂，是花2週時間創造出獨一無二的家， 洗完澡躺在沙發上，不知不覺睡入了夢鄉……

觸碰幸福，其實很簡單。（微信@最好吃的我們 ）

我認為願做這件事的人，都不太計較得失利弊，更看重生活的本質，也更享受創造帶來的樂趣。認真生活，簡簡單單，足矣。

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