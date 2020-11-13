連登網紅燈神「媽咪麵」確診末期腦癌　網民響應眾籌一日籌50萬元

【連登／媽咪麵／麵咪媽／燈神】連登討論區著名用戶「媽咪麵」以「講嗰樣衰嗰樣」成名，經常成為網民迷茫時的指路「燈神」。不過他近日在facebook專頁發帖，自稱今年5月患上腦瘤，其後再確診末期腦癌，由於治療費用過百萬元，家庭未能負擔得到，迫於無奈發起網上眾籌，結果熱心網民一呼百應，短短一日已籌得50萬元。

連登討論區著名用戶「媽咪麵」以「講嗰樣衰嗰樣」成名，經常成為網民迷茫時的指路「燈神」。（資料圖片）

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「媽咪麵」周二（10日）在fb專頁發文，指今年5月突然暈倒，其後發現腦入面生膠質瘤，6月初病情惡化並進行手術，順利切除大部份腫瘤，復原能力亦不錯，幾星期後成功出院。

出院後以為一切都完結，「原來上帝關了一扇門後，係會再關埋你另一扇窗」，他收到醫院報告證實患上末期腦癌，心情跌落谷底，幸得連登巴絲打支持和開解，才慢慢走出陰霾，重新振作接受電療和化療。

最近的MRI報告中指出，其腫瘤並未有惡化，故決定嘗試兩種新的冶療方法，但費用近140萬元，家人無法負擔，迫於無奈先發起今次眾籌。「媽咪麵」強調，所有籌得的善款只會用於治療支出，並上傳手術前腦腫瘤位置圖片及報告 。

帖文一出隨即引起關注，大批網民一呼百應紛紛捐款，並一人一句留言為他打氣，「麵麵加油，雖然素未謀面，但多謝你一直幫手燈」、「從前風聞有你，如今我支持你」及「希望你同股市一齊好返」。「媽咪麵」其後再度發文，指經過一日努力，已籌得逾50萬元，感謝大家支持，他亦已支付其中15萬元，下星期開始新治療，並上載報價單及收據證明捐款去向。

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