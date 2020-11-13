台男瞓醒驚見抱住個陌生「少女」　後來更發現係男人　真相笑爆嘴

一覺醒來旁邊如果躺著不認識的人，想必會相當錯愕，一名男子日前起床時，發現躺在他身邊的不是女友，而是一名背對他的陌生女子，讓他直接愣住……

瞓醒抱住個陌生「女人」未算最驚 立即點圖放大睇原文同網友抵死留言👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

一名網友日前在臉書匿名粉專「靠北女友my girl」發文，指出女友是黑色直髮，而他某天早上起床時，發現自己抱著的是一名「棕色捲髮」的女子，那名女子背對著他，讓原PO直接愣住。

不過原PO隨後喊了女友的名字，並拍了拍這名棕髮女，見對方毫無反應，直接把她翻過來，沒想到是頭上戴著假髮的女友弟弟，女友則躲在衣櫃裡笑得很開心，讓原PO哭笑不得，直呼：「到底有多少個點子要來整我？」

貼文一出，網友也紛紛表示，「女朋友真可愛」、「有沒有菊花一緊的感覺？」、「還好你叫的不是別的女人的名字」，但也有網友開玩笑，「抱著她弟直接吻下去」、「那只好來勉為騎男一下了」。

【同場加映】日本17歲偽娘萌爆外表吸粉絲 大方公開素顏樣引關注（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 24 + 24 + 24

延伸閱讀：

在網咖吃泡麵為何特別好吃？ 前員工曝背後真相

他吃自助餐喜見「大頭菜」夾滿盤 怎料一口咬下超後悔

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】