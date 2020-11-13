小A辣變性手術驚慄過程全公開　下半身全是血塊　網民睇見都覺痛

台灣跨性別網紅小A辣在今年10月前往泰國接受性別重置手術，終於徹頭徹尾成了真正的女人，近日她PO出變性手術全紀錄影片，在手術開始前必須先灌腸，之後再進行「根部切除」等等，做完手術後下半身全都是血塊，拆線時她更是痛得頻頻哀嚎，辛苦過程讓人就算隔著螢幕看了都覺得痛。

↓↓↓「一開始先將男性器官做根部切除，縫合後再用原本男性器官的「原始材料」製作人工陰部…」點圖看小A辣變性手術影片逐格睇↓↓↓

+ 6 + 6 + 6

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

↓↓↓小A辣整容後激似黑澀會斯亞？點圖看更多她的「舊樣」及素顏照↓↓↓

+ 16 + 16 + 16

你可能感興趣：

跨性別網紅一圓變性夢 小A辣四小時由弟弟變妹妹：都是為了自己

跨性別網紅隆胸後狂曬性感 網民狠批「太不自然」 小A辣咁回應

網友看完影片後也紛紛留言打氣，「為了想成為自己心目中的樣子，這一切都值得了」、「拔尿管跟拆線的那段過程聽到小A辣的叫聲我的臉部超級猙獰」、「拆管子那隔著螢幕都感覺好痛」。

↓↓↓點圖看更多跨性別網紅小A辣IG美照↓↓↓

+ 11 + 11 + 11

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】