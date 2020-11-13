小A辣變性手術驚慄過程全公開　下半身全是血塊　網民睇見都覺痛

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台灣跨性別網紅小A辣在今年10月前往泰國接受性別重置手術，終於徹頭徹尾成了真正的女人，近日她PO出變性手術全紀錄影片，在手術開始前必須先灌腸，之後再進行「根部切除」等等，做完手術後下半身全都是血塊，拆線時她更是痛得頻頻哀嚎，辛苦過程讓人就算隔著螢幕看了都覺得痛。

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網友看完影片後也紛紛留言打氣，「為了想成為自己心目中的樣子，這一切都值得了」、「拔尿管跟拆線的那段過程聽到小A辣的叫聲我的臉部超級猙獰」、「拆管子那隔著螢幕都感覺好痛」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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