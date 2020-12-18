全屋MUJI無印良品與IKEA宜家傢俬佈置實例　看看哪種風格最適合你

日本各地的大型團地住宅（密集廉價住宅開發區），在現代社會中逐漸被眾人遺忘，不過因為新式團地的興起，使團地住宅再度受到矚目。這些新式住宅除了地理位置便利、構造堅實之外，房屋更經過大幅翻修，被改造成風格時尚的現代住宅。

日本都市再生機構「UR」找來「MUJI（無印良品）」與「IKEA（宜家家居）」合作進行住宅改造企劃，讓團地住宅再度成為話題。此外，客製化的團地住宅也備受各界矚目。

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好想住進充滿時尚感的團地住宅裏！

這次為大家介紹了MUJI×UR、IKEA×UR合作改造的團地住宅。將零碎隔間改成充滿開放感的格局、將地板改成木板或塌塌米的材質、選用簡約卻高質感的傢俱……只要掌握這些裝潢秘訣，老房也能搖身一變成為適合現代生活型態的居住空間。請大家務必參考看看這些設計喔！

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