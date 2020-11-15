台女私密影片流出　求救遇網絡欺凌終自殺　網紅律師：別再求上車

文：呂秋遠 在11月3日，有個女生在臉書上寫了篇文章，談到她拍給某人的私密影片，被4個不同的假帳號，威脅要上傳到色情網站上。8月份，其中一個假帳號得意的告訴她上傳以後的流量，還有影片截圖給她看。她去報案了，一個人面對所有的事情，提起勇氣讓陌生警員看無碼的影片，但是所有的IP都在國外，警方很難查緝。 威脅事件發生後，她就活在恐懼之中。她無法工作、不信任人群，一天洗3次澡，覺得自己很骯髒。那個愛說幹話的活潑女孩不見了，人生陷入低潮之中，但是，知道的人，在她的求救訊息裡，有許多回應是來看笑話的，或者是，「求上車、卡、在哪」，乃至於罵她「不意外、平常就穿著不莊重、死者為大，你到底哪裡大、你的家人知道你拍這種片給男人看嗎」等等的言語，終於讓她崩潰。在11月6日，她走了。

台女因私密影片在色情網站上被瘋傳，繼而受到網絡欺凌，終抵不住壓力而選擇結束生命，令人惋惜。（GettyImages）

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這則「消息」，並沒有引起很大的迴響，對於政客而言，大概也比不上美國總統究竟是誰當選。但是卻透露出無法言喻的悲哀。留言要上車的，當然是禽獸，但這些人很少嗎？如果百分之五十以下是少，我會承認確實不多。這些人想的是什麼？你既然拍了，我當然要看，誰叫你要拍？

嗯，好問題。為什麼要拍？她或許只是想要讓男友開心、或許只是想要留著做紀念、或許沒有為什麼，就是想拍。但是，什麼時候，非自願流傳的私密影片，因為有拍，其他人就有權利可以看？或者是，就算老娘穿著性感，為什麼你就可以覺得我不「自愛」，影片被流傳也是活該？求上車？你是要上靈車、垃圾車還是警車？

由於難以追查發布影片的人身份，加上判刑不高，罰金賠償也低，成了被害人在法律上的困境。（GettyImages）

現行的刑法，確實有針對散佈猥褻物品與妨害秘密設有刑責，可是，這樣的案件追查非常麻煩。許多網站的網址在國外，伺服器不在台灣；查緝原本就很困難。那麼，影片在誰手上，總可以確定吧？對不起，無法。因為持有影片的人，往往會否認，除非有明確的上傳證據，或是訊息裡承認，否則很難將這個人繩之以法，更別說上傳與散佈在色情網站上的人，IP同樣難以追查。倘若真能查緝起訴，判刑不高，經常可以易科罰金、賠償也低，這就是被害人在法律上的困境。

只是，當我們看到類似的事情發生，可不可以不要說出「求上車」三個字？如果發現這是私人影片，可不可以檢舉讓它下架？而如果，你就是持有這個影片的人，無論是什麼原因，可不可以不要散佈出去？身為上傳者，這個女人，曾經愛過你、曾經信任過你；身為觀覽者，這個女人的影片，並不是她自願上傳的，你隨意瀏覽，不會記得她是誰，但是她卻一輩子都必須活在陰影、悔恨之下。身為指點者，她私人的活動，本來就不該做為訕笑、批評的對象。該罵的是那個上傳的人，怎麼會是不拍就沒事呢？她當時拍了任何東西，不論基於種種原因，都不該被羞辱，檢討受害者，難道是該有的行徑嗎？你知道你隨意尖銳的批評，關上螢幕後，你什麼都忘記了，但可能會讓這位受害者走上絕路嗎？

她已經走了，我無能為她做些什麼。我只能呼籲，某些人可以多愛自己一點，男友叫你拍影片，你就請他去吃大便、某些人可以不要以羞辱別人的方式來報復、某些人不要看熱鬧求上車、某些人不要檢討受害者。因為，現行的法律，還不能提供足夠的資源，對於這些性羞辱女人的傢伙，給予適當的刑責。

而我只能在她走後的第7日，讓更多的人知道這件事。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

知多啲：專家講解拍攝性愛片心理及自保方法 智能手機普及後，情侶間拍攝性愛片變得平常，但無論名人還是一般巿民，都不時有私密影片流出，香港性教育會長黎定基曾經接受《香港01》訪問，分析拍攝者抱着什麼心態，如果伴侶提出要求，但自己不願意拍攝時又該如何處理。

黎定基表示，現今拍攝工具相當方便，很容易就可以留下記錄，特別是年輕一代愈來愈愛拍下性愛片日後回味。他認為拍片者多數基於3個心態做出相關行為▼▼▼

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黎定基指出，如果性愛片意外流出，成為別人茶餘飯後話題，或會對當事人造成很大的傷害，需要一段時間才能磨滅，必學3招如何保護自己▼▼▼

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