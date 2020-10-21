便利店實習女生遭同事性騷擾後求救　網紅律師霸氣回應：免費幫你

職場性騷擾事件時有發生，受害人會因擔心失去工作而啞忍。台灣一名女高中生到便利店實習時，拒絕追求她的同事後，遭對方性騷擾，甚至發短訊要脅她去他家陪玩，否則「給她好看」，令她十分困擾，遂發帖求救，連網紅律師呂秋遠也願意仗義相助提告，後來女生在律師及網友支持下，鼓起勇氣向店方作出投訴。

女生發帖求救內容▼▼▼

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女生早前在Facebook專頁「靠北超商2.0」發帖，並上載與該男同事的對話截圖。網紅律師呂秋遠亦有親自回應該帖，初時簡單留下「告他」兩個字，隨即引起哄動，而呂秋遠在自己粉絲專頁撰文，指男生已涉嫌性騷擾與恐嚇，建議女生「向學校申訴……或向便利商店與性騷擾者求償，向警察局提告，或是委任律師向地檢署提告」、「請同學務必要勇敢，不用忍耐，你現在所做的一切，不只是為了自己，而是為了學弟妹與更好的工作環境。」，甚至「不要擔心錢的問題，既然你還是高中生，如果真的還是不懂，我會免費幫你處理，請發私訊告訴我」。

女生公開同事要脅她陪玩的短訊。（facebook「靠北超商」專頁圖片）

女生獲得律師的建議及有近2千網友的支持，再次發帖表示相當感動，雖然暫時未有勇氣提告，但已向店方投訴，希望可盡快完成實習離開這店。女生在該帖同時附上涉事男同事的短訊對話截圖，對方還對她惡言相向，稱事件被爆出後，令他遭其他同事懷疑，並且認為自己並無做錯。

涉案男生在事件曝光後，還向女生發難。（facebook「靠北超商」專頁圖片）

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「情緒勒索」藉由傷害自己或貶低他人，讓自己任性的情緒釋放，不論物質或情緒都是贖金。不時解答網民人生問題的台灣網紅律師呂秋遠，將「情緒勒索」的手法歸類為下列10種：