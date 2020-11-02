台男童街上全裸找書包喊不要打了　網紅律師：抑止家暴沒有局外人

（編按：台灣最近網傳1條短片，當中可見1名男童全裸在街上哭喊說「不要打了」，但仍被相信是媽媽的女子大喝「閉嘴」，引起討論。及後台灣媒體報道，指涉事男童10歲，台北市議員陳怡君在2年前已經跟進過該宗家暴案件，她指男童家庭曾經是當地社會局的列管對象，期間未有改善，但於今年2月就解除了列管，之後再發生是次事件。事件引起網民爭議，甚至質疑政府未能妥善處理家庭暴力的問題。） 文：呂秋遠 台灣律師 童年的創傷，大部分的人要用一輩子來療癒。關於個案，我無法評論，從影片中，我們可以看到小男孩光着身體、哭着找書包的樣子，又不斷哀嚎，不要再打我了。繼母則是對孩子大吼，你閉嘴啦！據議員公布的資料，這孩子是列管的高風險群，曾經有11次通報傷痕，但是現在還是沒有安置。

台灣律師呂秋遠在facebook上發布一篇有關家庭暴力的文章，並在文中給予10點建議。圖為示意圖片。（資料圖片）

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我知道大家看到影片都會很心痛，畢竟許多人都活在被體罰的年代，多少都有我們童年時候的記憶。這還是輕微的，曾經接觸過一個個案，是爸爸在女兒面前性侵媽媽，而且不只一次。後來媽媽錄音，才讓檢察官與社工得以介入。錄音裏，可以清楚聽到孩子無力控訴的口吻：「你不要這樣對媽媽好不好？你很過分、很過分，我不會原諒你的。」

天下無不是的父母，那是一句屁話。天下不是的父母多到你無法想像。如果你沒遇到，是你運氣好，但是，這些悲劇就是存在。而我們小時候遇到那種情形，應該都會這麼想：「當時如果有人來救我就好了。」

關於這件事，雖然我們都很難過與氣憤，但請保持冷靜的心，我給大家一些建議參考：

點擊下圖閱讀呂秋遠律師提出的10項建議 ▼ ▼ ▼

+ 4 + 4 + 4

1.疫情嚴峻，大部分人都不好過，失業、收入銳減都會使人抓狂，但孩子是無辜的，請不要把氣出在孩子身上。

2.要懲戒孩子之前，請先想想，是因為生氣，想發洩怒氣，還是因為真心想改變孩子的行為。如果是生氣，你憑甚麼打別人來解決你的怒氣？如果是改變，你讓我痛毆一頓，來改變你的行為好不好？

3.孩子如果是因為生理或心理生病，才會哭鬧不休，甚至很皮好動，請不要以為打罵可以讓他變乖，而是要帶去兒童身心科門診讓醫生診斷。有些疾病需要在黃金幼年時期早期治療，可以讓孩子大幅改善。

4.社會安全網，是很複雜的問題。包括社工、警察、檢察官、法官、醫生，缺一不可。不是想要安置、停止親權，立刻就可以做到。法律程序都是冗長的，法律已經盡力簡化通報程序，但是任何一個環節出錯或延遲，都會讓孩子得不到快速的保護。

5.請不要苛責社工，他們真的不會故意忽視孩子遭受暴力對待。每個行業當然都會有不適任的工作者，但是社工，尤其是保護性社工，在人力不足的情況下，大多數人真的是領着低薪、拼着命，在保護這些孩子，盡量希望一個都不能少。

6.如果配偶有暴力傾向，一旦決定離婚，無論如何都請不要把監護權給他。法院不會因為配偶沒有經濟能力，就把監護權判給有錢的那一方。請勇敢的保護孩子，不要讓孩子在無助的環境下長大。

童年的創傷，大部分的人要用一輩子來療癒。（GettyImages）

7.保護令，如果是未成年的孩子，孩子的法定代理人、三親等以內之血親或姻親，都可以向法院聲請。只要到警察局，就可以辦理，家事法院會盡快開庭審理。請記得備妥驗傷單、簡訊、錄音、錄影，法官才能儘速裁定。

8.看到有孩子受虐，如果在現場，請勇敢的靠北施暴者，然後撥打113專線或110，請警方到現場。如果對方不爽，就大聲呼救，施暴者通常是膽小鬼，擅長欺善怕惡，你比他惡，他就會退縮。他跟你說是家務事，你就跟他說，你家就是我家。

9.如果經常聽到家附近有孩子哭鬧聲、看到孩子身上有傷痕、孩子會無故哭鬧、生氣、情緒不穩定，請協助通報。再說一次，社會安全網，仰賴的是我們每一個人，多一分注意，就會少一分遺憾。

10.如果男孩的家屬找我，我會義務免費幫忙，但是這只能解決個案，我還是希望大家可以一起幫忙通案。是的，家暴不是家內事，關於孩子，與受虐的家庭成員，我們雞婆一點，好不好？

抑止家庭暴力，沒有人是局外人。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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「情緒勒索」通常就是藉由傷害自己或貶低他人，讓自己任性的情緒釋放，不論是物質或是情緒，都是贖金。呂秋遠列出10項這種綁票的手法，讓大家加以留意：