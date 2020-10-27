台女生早戀被命令分手　網紅律師勸父母：感情不是按鈕，說停就停

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

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嗨，同學你好。關於這場感情，基於我在國二也喜歡過別人，要給你一些過來人的建議。

1.把這件事告訴爸媽是正確的，即使他們的反應是錯的。

2.在16歲以前，請不要跟他發生性關係，如果他也未滿16歲，到時候你們兩個人都會被判刑。

3.談感情很好，反正你們應該還沒有要結婚，也還沒準備要生小孩，多認識一點人也不錯，但是再說一次，16歲以前，不要發生性關係，這是犯法的。

4.那麼，16歲以後呢？對啦！是不犯法沒錯。但是，你要是懷孕，誰要養小孩，請你要想清楚。身為成熟的準大人，要開始學習負責任的態度。

5.不要忘記，你現在所有的花費，包括學費，住的、吃的、穿的、用的，都是你爸媽出錢的，所以對他們客氣一點，雖然他們養你是義務，但保護你也是義務，不要太傷他們的心。

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6.你想一下，你喜歡什麼樣的男生。功課不好不是壞事，但風評不好是怎麼回事？雖說一個人的行為，不是長在別人嘴巴裡，而是看自己。但是，你是不是該靜下來思考一下，你喜歡什麼樣的男生？你喜歡他哪一點？

7.你想一下，你想要過什麼樣的人生。談戀愛是可以的，但是你願意花多少時間在思考其他事情上，包括課業、社團、朋友、家庭裡？

8.如果你們繼續在一起，你的生活會不會更好？如果可以，為什麼？只是因為他愛你嗎？又為什麼他愛你，你的生活就會更好？

9.原則上，國中情侶就此在一起一輩子的機率其實很低，如果真的不幸分手，你可以和平理性的面對這件事，而且只會祝福他以後走路都踩到狗屎，不會每天哭泣想著報復或復合嗎？

10.你現在還想跟他在一起，是因為爸媽反對，還是因為你真的愛他？

呂秋遠雖然支持女生拍拖，但告誡她不要成為未婚媽媽。（《早熟》劇照）

這10點你可以思考一下，以下的內容，是要給你爸媽看的，你可以不用看了。

這位爸爸，我知道你想要殺了這個男生，但是這種經驗以後會常發生，所以請冷靜下來好好想想這個問題。基本上，國中以後想要談戀愛是正常的，想想自己年輕的時候，就會知道這非常合理。而你可能要思考，一味的阻止孩子談戀愛，甚至把「當沒生這個女兒」、「以後財產都不會留給你」這種話跟女兒講，又是什麼意思？

或許在你眼裡，這時候的小孩不該談戀愛，應該專心在課業上。但坦白說，就算她不談戀愛，也不一定會認真念書。談感情是她這輩子都得要面對的課題，感情不是按鈕，說停就停、說來就來。她想談感情，沒有不好，她的「愛情」，即使在你看來有多無稽可笑，都是真誠的。你可以懷疑這個男生只想跟你女兒上床，但是你不該懷疑女兒喜歡一個人，事實上這是感情最純真的時候，你應該好好的認識這個男生，而且鼓勵他往正向發展，功課不好沒關係，但是人品要好、要開始思考與摸索自己未來的道路。

你可以約這個男生與女兒出來聊聊，告訴他們法律上能做與不能做的，鼓勵他們一起做喜歡、有興趣的事，不一定要功課好，但至少要認真面對自己這個階段該處理的課題。你把他們逼成羅密歐與茱麗葉，他們就會上演梁山伯與祝英台給你看。感情這種事，越冷越開花，哪裡有壓迫，哪裡就有反抗，而你，是防不勝防的。威脅要斷絕父女關係、不給財產什麼的，首先她不在意，其次她只會往那個男生越靠近。她好不容易願意跟你分享心事，不要讓她孤立無援。

最後，我希望你給女兒一句話：「不論你做了什麼，家裡的門隨時都為你而開。」她會犯錯、會白目、會選錯人，但她永遠是你的女兒。你應該會一直愛他，這些話，你得要親口告訴她，別在她徬徨無助的時候，把她往外推，而是為她留一盞燈，好嗎？

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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