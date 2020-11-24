【裝修實例】九龍灣得寶花園400呎2房　50萬打造日系酒店風家居

文：裝修佬 香港人着重私人空間，盡可能都不會拆除房間間隔。但若果想增加空間感和加強採光，有時打通間隔反而有助提升家居設計感！今日裝修佬帶大家參觀九龍灣得寶花園簡約日系酒店室內設計風格的400呎單位！

↓↓↓ 點擊即睇日系酒店家居風↓↓↓

+ 3 + 3 + 3

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

基本資料：

九龍灣得寶花園／400呎／1廳1房／工程費用約50萬

原本單位為2房1廳，但屋主希望在全屋每一個位置都可以享受到廣闊的景觀和充足的光線，不受牆壁的限制。因此設計師將原有房間的牆壁拆除，重新調整每一個區域，利用傢俬及玻璃做間隔房間，善用每一個空間之餘，還令全屋增設巨大的收納空間，而不令屋企變得侷促。

客廳設計

由2房間成1房後，設計師更大膽地把房間變成半開放式，以玻璃間隔配合半高電視背牆，令客廳的視野能直線穿過房間，觀看全屋景觀。同時盡用電視背牆間隔，背牆其實是主人房的衣櫃。

為了令落在客廳中間的陣位不會過於突兀，設計師加設了淺木色的橫樑，內藏照明射燈，令陣位完前融入日系室內設計風格之中。

除了用電視背牆區分客廳與睡房，設計師還加設了兩級地台加強走入休息領域的儀式感，同時又有儲物作用。（裝修佬提供）

睡房設計

除了用電視背牆區分客廳與睡房，設計師還加設了兩級地台加強走入休息領域的儀式感，同時又有儲物作用。地台與地台床連成一體，由地台床簡潔的橫紋延伸到床架背後的淺木與白色的大L型衣櫃，整體視覺效果俐落簡潔。

廚房設計

全屋設計以淺木色日系作主調，廚房也不例外。淺木色下半廚櫃，配合白色檯面及背牆，上層則使用淡灰色的飾面，冷色調的灰色的氛圍可以用作劃分家居領域。另外設計師也在廚房加入現時流行的香檳金金屬元素作點綴，使單位在簡約中帶點現代流行時尚氣息。

浴室設計

浴室模仿酒店的玻璃間隔設計，時尚感提升，同時加強了從睡房看出去的視覺效果。浴室內部以水泥紋路的淺灰為主調，牆身地面及洗手檯背牆均使用了不同層次和大小的灰色磚，增加冷靜感同時不忘以淺木色櫃和木系簡約風格的浴室門來取得平衡。

設計小細節

全屋感覺柔和其中一個原因來自燈光設計。設計師運用智能燈系統令地台床底、書架等傢俬做出間接照明的滲光燈效，配合射燈，令單位更明亮且柔和。

讀者如有查詢，歡迎向「裝修佬」fb留言或私訊，裝修佬將會繼續撰文問解答大家疑問：按此

作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

↓↓↓裝修實例｜屯門龍鼓灘村屋600呎2房 42萬改間隔滿足三邊落床願望↓↓↓

+ 2 + 2 + 2

↓↓↓裝修實例｜觀塘淘大花園300呎1房 30萬玩輕工業風家居型格又柔和↓↓↓