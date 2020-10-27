裝修實例｜觀塘淘大花園300呎1房　30萬玩輕工業風家居型格又柔和

文：裝修佬 【觀塘／九龍灣／淘大花園】輕工業風是近年不少年輕香港人喜愛的室內設計風格，型格之餘又不會過於冰冷，但當中如何協調型格與柔和呢？今日裝修佬帶大家參觀觀塘淘大花園300呎輕工業風家居。

↓↓↓ 點擊即睇輕工業型格風！↓↓↓

+ 3 + 3 + 3

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

基本資料：

觀塘淘大花園／300呎／1廳1房／工程費用約30萬／居住人數2大

用色與水泥特色牆

單位整體設計是以輕工業風設計，以黑色和灰色做主調，暖木色用作調和。正門背牆的水泥質感成了全屋的特色牆，師傅以傳統的英泥沙再加入顏色混合而成的，手感不會過於粗糙，手感順滑但又有水泥紋路，同時成本遠比做一般水泥牆低。

工業風層架與木色吊扇燈

戶主喜歡模型，為了能展示心愛的模型，他們訂造了很多不同款式的層架，如客廳非常特別的蜂窩形金銅色網格層架，另外還有黑框配淺木色長型層架，這兩款層架都有工業風格，與白色牆身配搭起來仍不覺突兀。

善用牆上層架，把置物的層架向高發展，除了模型之外，電視背牆上方加置支撐架安放單車，令單車可以成為家居風格裝飾一部份。

另外為了平衡工業風所帶來的冰冷感，客廳天花加置了淺木色吊扇燈，為家居帶來和諧天然的渡假氣息。

咖啡廳風格開放式廚房

單位使用了開放式廚房加強客廳空間感，整體以上黑中間白下木色的色調組合而成，更在中島上加設了黑色金屬酒吧吊杯架，並在天花加上金色射燈增強氣氛，有如咖啡廳的感覺。

中島配設是木皮底與白雲石面，這個中島除了可以明顯地區分客廳、廚房之餘，還有很大的收納量。

讀者如有查詢，歡迎向「裝修佬」fb留言或私訊，裝修佬將會繼續撰文問解答大家疑問：按此

作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

↓↓↓【裝修實例】沙田勵城花園390呎2房 50萬營造和諧北歐簡約風↓↓↓

+ 6 + 6 + 6

↓↓↓【裝修實例】屯門欣田邨350呎2房 25萬豪裝公屋都變日系溫馨部屋↓↓↓