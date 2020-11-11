裝修實例｜馬鞍山星漣海790呎3房　40萬營造華麗溫馨5口之家

文：裝修佬 香港人熱愛北歐風，它的主色調多為白、木色，你會不會覺得有點沉悶？今次介紹的室內設計案例使用了一種與別不同的「莫蘭迪色系」，營造出一個清新溫馨的歐洲宮廷風家居，香港實屬少見。等裝修佬帶大家參觀這個馬鞍山星漣海790呎單位。

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基本資料：

馬鞍山星漣海／790呎／2廳3房／工程費用約40萬／居住人數2大3小

戶主一家5口，夫婦2人及3個小朋友，因此想把單位設計成華麗大氣同時溫馨適合共享天輪的家居。但在有限的空間中，如何營造華麗大氣的感覺一向是香港設計師的一大難題。

今次單位設計師使用了藍色及紫紅色混合的「莫蘭迪色系」，低亮度的莫蘭迪色系為家居帶來沈穩的歐洲大氣氛圍。同時在家中加入富現代感的雪櫃及吊燈等傢俬，注入輕鬆清新感覺，完美融合現代時尚與歐陸豪華。

廚房設計

廚房完美體現歐洲的別緻風格，有如溫馨鄉村小屋的廚房。原本的圖則其實並不便利，進門口後要經過兩道門才可進入廚房。爲了增强空間感，設計師將牆身打穿改建開放式厨房，並加入不同元素以作裝飾。

地面以淺色六角花紋磚鋪設而成，劃分走廊與廚房。一步入廚房，我們會發現廚房有很多不同風格的配置，溫潤木色的北歐風餐桌、昭和日系深木色的置碗碟櫃、流線型可愛白色雪櫃，再配合莫蘭迪色系的紫紅色及木色廚櫃。

另外，將廚房加建木榔天花以自然光營造室外露臺的渡假酒店感覺。此舉更可遮掩陣位，可謂一舉兩得。多種不同風格元素混搭起來仍不會有雜亂感，因為整體都是挑選柔和感覺的色彩和質感，完美呈現歐洲溫馨別緻的形態。

1.今次單位設計師使用了藍色及紫紅色混合的「莫蘭迪色系」，低亮度的莫蘭迪色系為家居帶來沈穩的歐洲大氣氛圍。（裝修佬提供）

兒童遊戲室設計

原則客廳中有一個角落，設計師把它設置為兒童遊樂室。兒童遊樂室通常要達到透光、衛生、少打擾這三個要求，設計師巧妙以升高滲光地台及長虹玻璃趟門作領域劃分及達到以上要求。兒童能夠在區域中與玩伴耍樂，關上趟門後，仍然透光卻不會受外界干擾，能讓他們集中玩耍而不會感到密閉不安。

遊樂室配置了莫蘭迪色系的藍色反床，童趣且有活力的顏色，小孩玩累了也能在這空格稍作休息。而另一邊牆身更鋪上磁石牆貼，供兒童塗鴉激發創意力之餘更可黏上磁石裝飾品。

睡房設計

單位有兩間睡房，分別是主人房和小童房。主人房以白色為主調，強調歐洲宮廷風格。以歐陸式花線牆紙、水晶燈及金色窗簾等裝飾配合木製雕刻大床，使戶主可感受濃厚歐陸風情，同時以淺木色北歐風小床頭櫃平衡家居的現代感。

小童睡房的設計也花了不少心思，戶主有三個小孩，為了讓孩子在房間能有自己的睡床，設計師建造了城堡風格碌架床，並以兩層地台形式在床下添置櫃桶放置衣物。構造可配合住所整體風格以外，亦不至於失去童趣。

設計小細節

戶主於掣面、門把、璧燈、吸咀一致地選擇了黃銅色，突顯出一種中世紀金璧輝煌的感覺，與全屋莫蘭迪色系的傢俬飾面碰撞在一起，便形成了一種格調獨特的全新個人風格，甚至來點華美的異國風情感。

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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