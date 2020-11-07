裝修實例｜屯門龍鼓灘村屋600呎2房　42萬改間隔滿足三邊落床願望

文：裝修佬 【村屋／裝修／開放式廚房】家裡有一個寬闊的客廳是不少香港人的願望，因此出現了開放式廚房的室內設計，但要在開敞的空間中劃分領域，絕對考驗設計師的功力。如何可以巧妙運用地台和顏色等等技巧去改善家居空間設計？裝修佬帶大家參觀屯門龍鼓灘600呎單位。

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基本資料：

屯門龍鼓灘／600呎／2房1廳／工程費用約42萬

600呎單位在香港算是中型單位，但要靈活運用也並非易事，戶主喜歡有空間感的家居，因此設計師以簡約風為主調去設計整個家居，以木色、白色及一些深沉的顏色劃分空間，平衡空間觀感，令家居沉穩得來又不會過於沉悶。

客廳設計

設計師在客廳造了木色地台，在偌大空間中區分客飯廳，免除雜亂感覺。另外由於單位窗戶多，不方便造入牆櫃，可藉地台製造大量儲物空間。

淺木色地板配合木色地台，大範圍木元素配合白色牆身有助為客廳增添溫馨舒適的感覺，附設的方型茶几可完全收入地台，靈活性十足。在客廳中央加設置的啡色皮梳化可說是為客廳點睛，為輕型的淺木家居風格增添了典雅沉穩的格調。

客廳兩面牆也有不少窗戶，電視櫃相對選用了比較矮小的純白款式，讓戶主坐在梳化也能望到戶外景觀，而需要看電視時則可以拉下灰藍色捲簾。這個灰藍色與梳化後一面灰藍色背牆互相配合。

為了滿足戶主做到三邊落床的要求，設計師改動間隔，將牆向書房移後，於凹槽放置一個入牆到頂衣櫃，避免了凸出的巨型櫃產生壓迫感。（裝修佬提供）

廚房設計

由於戶主希望增加空間感，並在任何情況下都看到電視，設計師將廚房改動成開放式，利用廚房工作檯的延伸設計，使廚房範圍增加一倍，延伸出來的部份也作為餐桌。這樣一來，戶主不論在準備食材和用餐時，也可看到電視。

另一方面，設計師大膽地以黑色為廚房主色調劃分開放式廚房與客廳空間。配合白色磚背牆和料理檯面、黑色落地廚櫃與柔和的木紋地板碰撞出簡約時尚而不失溫馨的感覺。

與廚房相連的玄關以白色為主，木框圍邊的長型吊燈和下方的長型木條點綴及增添該空間溫暖的氣息，營造一個溫馨的用餐環境。

浴室設計

單位浴室又是另一種風格，但同樣簡潔俐落。以水泥紋路的磚鋪設浴室，再配搭近年流行的圓鏡。從鏡後、天花和洗手盤檯底滲出燈光，間接照明提升的酒店風味，入型入格。

洗手盤邊的牆身也花了心思設計，水泥紋路磁磚之間再加設鏡子，排出不規則的紋路，讓浴室增添了一面時尚的特色牆。

睡房設計

睡房方面，首先客廳的灰藍色背牆一路延伸到睡房，藍白配搭的睡房能從視覺上平靜心靈，非常適合休息。另外戶主希望做到三邊落床。根據原本圖則造不到大衣櫃。設計師建議改動間隔，將牆向書房移後，於凹槽放置一個入牆到頂衣櫃，這亦避免了凸出的巨型櫃產生壓迫感，可見設計師在運用空間上花盡了心思技巧。

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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