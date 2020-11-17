尷尬到呢…｜台男買早餐　老闆娘一句回應笑爆網民：100分答案

要開始美好的一日，當然要先吃個飽肚的早餐！最近台灣有網民於facebook分享在小店吃早餐的經歷，樓主表示當日早上光顧了一間24小時營業的食店，看過餐牌後於是向老闆娘點餐，但對方卻答了一句令樓主感到尷尬又無言，就連網民亦紛紛表示嘴角失守，「快笑死我」、「老闆娘想多看你一陣子嘛」。

最近台灣有網民於facebook分享在小店吃早餐的經歷。（fb群組「爆怨2公社」圖片）

該台灣網民最近於fb群組「爆怨2公社」撰文，表示日前早上8時多走到一間從未光顧過的食店吃早餐，一進去老闆娘便說：「歡迎光臨，你要什麼？」樓主抬頭看餐單，不過老闆娘一直望着他，樓主不以為然，續向對方點餐：「我要一份鮮肉湯包，再一碗酸辣湯。」

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

詎料老闆娘竟答道：「喔，抱歉！我們10點才有營業喔。」樓主聽後即感到無奈又尷尬，又指明明看見店外招牌寫着是24小時營業，「沒營業就不會把門鎖起來咧，那歡迎光臨什麼的」。

老闆娘一句令樓主感到超尷尬。（Getty Images）

網民紛紛表示老闆娘的一句太爆笑，「簡潔有力，100分」、「她想跟你約10點啦」、「有客上門當然要禮貌性的問候一下」」、「老闆娘不想錯過任何一秒可以欣賞你的時間，希望你能留到10點」。

有部份網民大呻試過類似經驗，像是被吃檸檬一樣，「早一點說不行的嘛」、「我那一刻真的很無言」、「自從這樣之後，我每次都會先問是否在營業」。

（fb群組「爆怨2公社」）

同場加映：海底撈瘋狂申請奇葩商標防山寨

+ 7 + 7 + 7

仲有一眾內地品牌曾為保護商標而不斷註冊新商標名：

+ 13 + 13 + 13

同場加映：網民盤點最乞人憎巴士行為