台女買櫛瓜外觀正常　放雪櫃一晚長滿蛆蟲　瓜農嘆無計：只能退貨

買蔬果有蟲實在是防不勝防！台灣一名女網民分享，早前買了一盒櫛瓜回家，外觀看起來沒問題，但放在雪櫃一晚後，一拿出來竟發現長滿了蛆蟲，嚇得有些網民說寧願吃到點農藥都不想吃到蟲。有曾當瓜農的網民解釋，這是瓜實蠅幼蟲，農夫對這種蟲也很頭痕，一旦產了卵就沒辦法，叫網民拿去換。據漁農署資料，瓜實蠅是香港瓜農「頭號敵人」，導致許多本地農民不敢種瓜。

女網民買櫛瓜回家放雪櫃一晚，一拿出來發現長滿蛆蟲。（fb群組「Costco好市多 商品經驗老實說」圖片）

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樓主在交流Costco貨品情報的fb群組「Costco好市多 商品經驗老實說」發帖，稱早前從店內買了一盒櫛瓜，外觀看起來並沒有問題，惟她放入雪櫃一晚後，拿出來發現長了一大堆蛆蟲。從照片可見，櫛瓜的表面沒有腐爛，但瓜的表面卻出現了一條條白色的蟲。

許多網民說看完照片後馬上有陰影，也有不少人指櫛瓜本身很易有蛆蟲。有曾當瓜農的網民解釋，這些是瓜實蠅的幼蟲，櫛瓜被叮後放幾天就會長出蛆蟲，農夫和商家都感無奈，瓜實蠅產叮在果肉內實在沒辦法，建議網民只好拿去退貨。

瓜實蠅（簡稱瓜蟲），又名針蜂仔，主要危害葫蘆科瓜類，牠們常在幼瓜期產蟲卵，甚至在瓜類成熟期時都照樣產卵，難以防治。雌蟲會用針刺入瓜皮下產卵，卵孵化後會在果實內進食，直至成長至老熟幼蟲才會跳離果實，再鑽入土縫中進行化蛹，成蟲的飛行能力很強，一般棲息於瓜園附近的雜木、玉米植株或果園內，成蟲僅於取食及產卵期間飛入瓜園，活躍於清晨與黃昏時段。

瓜實蠅生活史：

瓜實蠅生活史。（漁農署圖片）

據漁農署資料，瓜實蠅也是香港瓜農「頭號敵人」，在本港為害情況非常嚴重，導致本地農民不敢種瓜。

如何防治瓜實蠅？

漁農署瓜實蠅防治方法詳情：

https://www.afcd.gov.hk/tc_chi/agriculture/agr_useful/agr_useful_com/agr_useful_com_melon/agr_useful_com_melon.html

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