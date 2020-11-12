上海驚現「寵物扭蛋機」　貓咪慘困透明櫃無貓砂食物　遭網民鬧爆

前幾日，中國超模雎曉雯在微博爆料稱，在上海某商場內，竟然出現了寵物扭蛋機！狹小的展示櫃內，幾隻貓咪呆在裡面。櫃子裡沒有貓砂，沒有食物，只有一個墊子和一個小型貓抓板。櫃子上的遊戲流程顯示，累積積分以後，一等獎可以兌換貓／狗，二等獎可以兌換龍貓，三等獎兌換寵物鬥魚，四等獎兌換綠色植物。

有網友表示，自己在其他地方的商場也見過類似的寵物扭蛋機，而且貓咪的狀態很不好。養貓的人都知道貓咪是一種很容易緊迫的動物，商場內人流密集，有被關在全透明的箱子裡，很容易受到驚嚇。萬一遇到愛湊熱鬧的人上前隔著玻璃逗貓，恐怕貓會受到很大的刺激。更別說商場內人流密集，全透明的櫃子，沒有任何讓貓躲避的空間。一旦受到驚嚇，膽小的貓很容易出現緊迫反應。

上海某商場竟放置了寵物扭蛋機 點圖看看相關圖片及網友留言▼▼▼

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被報道之後，該公司的官博發布了一則官方聲明。喵耳朵注意到，這份聲明中聲稱，寵物在展示櫃中的放置時間為每天早上10點到晚上8:30，長達10個小時！把寵物當做噱頭來賺錢，真的不會良心不安嗎？

值得慶幸的是，目前該公司已經開始整改，寵物扭蛋機也暫停使用，但是更可怕的是，一條鮮活的生命，就這樣被當做獎品和禮物贈送。之前，網上就爆出過類似抽獎送貓的事情。貓是一條生命，不是你來拿營銷的噱頭！這種送貓的行為，極其不負責任！我們一直不主張衝動養貓，更何況是這種通過抽獎形式獲得一隻貓！

養一隻貓，要面臨很多的問題，牠不是個毛絨玩具，牠會闖禍，會給你帶來麻煩，你要花費時間和金錢去照顧牠。對於真正愛貓的人來說，這些可能不算什麼，但是對於那些沒有做好準備就養了一隻貓的人來說，可能就會感到厭煩，甚至直接把貓丟棄。所以，請堅決抵制活體寵物抽獎行為！貓應該是作為家人陪伴的，而不是隨隨便便贈送的獎品！！！希望大家擴散出去，讓更多的人抵制這種行為！

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GetGet一向是受歡迎的「貓店長」：

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】