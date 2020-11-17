輪候公屋6年半收特快揀樓信　兩公婆心大心細　網民：未必係凶宅

【公屋輪候 / 房委會 / 擴展市區 / 特快公屋編配計劃】公屋輪候時間沒有最高，只有更高，根據最新公布數字，一般申請者和長者一人申請者平均輪候時間升至21年來新高，分別為5.6年和3.3年。有女網民在網上發文，指與丈夫以擴展市區2人計劃，苦候公屋6年半，近日收到房屋署的特快公屋編配計劃揀樓信，由於近2年所屬隊伍毫無進展，但又怕換來有問題單位，遂求問網民意見，「唔知上唔上去揀樓好？」。

根據輪候公屋最新公布數字，一般申請者和長者一人申請者平均輪候時間升至21年來新高。（資料圖片）

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該女網民日前在網上討論區「親子王國」以「收到房署特快公屋揀樓信」為題發帖，指與丈夫已經輪候公屋逾6年半，近日收到房署特快公屋揀樓信，而所屬的擴展市區2人計劃隊伍似乎停滯不前，前面還有逾2400人，「呢條隊呢1、2年近乎無郁過咁滯」，因而心大心細，未知是否應接受特快公屋分配，「唔知上唔上去揀樓好？我見名單好多都係問題單位嚟」。

帖文引起網上熱議，有網民直指特快公屋計劃下的單位問題多多，「少人要先有得特快」，如凶宅或環境惡劣等，認為樓主已輪候多年，「唔差在多1-2年吧，好似有啲唔抵」；但有人則指特快單位有可能只是自然身故或曾經被追債等，「我都係特快上樓，住落完全冇問題」。

更多網民咁樣講：

根據房署資料顯示，特快公屋編配計劃中大部分是受歡迎程度較低的單位，當中有部分單位曾涉及不愉快事件，又或層數、座向、以至單位的設計等較為遜色，符合資格的申請者可獲得提早入住公屋單位的機會，惟在租約生效日期起計三年內，申請者及其家庭成員不可以要求調遷。根據規定，願意入住「有效空置期」達12個月或以上的租戶，可寬減一半租金，寬減期視乎單位有效空置期而定。

據最新一期可供揀樓的單位名單所見，所涉及問題包括以下10項：

+ 5 + 5 + 5

公屋都可以住得好，識揀一定係咁揀！以下就整理出網民眼中就有7個比私樓更屈機的公屋▼▼▼

+ 36 + 36 + 36

公屋出身就等於輸在起跑線，連成家立室都沒有資格？有大學生曾發表「冇錢不要生孩子」的言論，引起極大爭議。

「公屋無錢不要生孩子」言論全文▼▼▼