台算命師幫BB改名　超長候選名單冇個正常　網民：是不是得罪老師

取名字是一門大學問，家長多半會花錢請算命師幫孩子命名，然而台灣有位媽媽拿到範本後卻當場傻眼，上面不僅有許多生僻字，有些唸起來還有特殊諧音，就算經過排列組合也選不出好名字，超鬧命名讓她笑到雙手投降。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，「那些算命取名字的是不是都用同樣的範本？搞一些生僻字，然後結論是算筆畫數，這樣大家都差不多名字了吧？這些字我隨意組合也選不出一個好聽的名字」。

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名冊中可見，新生兒的姓氏是「張」，算命師提供許多名字選項，不過其中有不少冷僻字，像是「玅、艵、嫘」，除此之外，有些唸起來讓人滿頭問號，例如「娟菁（捐精）」、「茱媞（豬蹄）」、「媜祩（珍珠）」、「姬菇（嘰咕）」，原PO笑說「這些名字很鬧都不會考慮，我跟我老公笑很久，拿出來大家一起娛樂，我笑到剖腹的傷口都痛了」。

貼文一出，網友笑翻回應，「這命名老師很鬧事」、「這個老師很厲害，逗笑了一大票人」、「叫茱（豬）媞（蹄），是想讓小孩恨死嗎？」、「沒有正常一點的可以選，老師來亂喔！」、「光看這些用字就覺得不舒服，好多都唸不出來」、「居然會拿「彘（釋意為豬）」來當名字……」、「你是不是得罪取名的算命師」。

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