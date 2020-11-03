台食客飲蛤蠣湯驚見「珍珠」　網民超羡慕　專家話唔係珍珠而係……

蛤蠣（或稱「蛤蜊」、「花甲」）是不少人愛吃的海鮮，肉質鮮甜飽滿，簡單蒸煮就很美味，不過台灣一名網友指出，在外喝薑絲蛤蠣湯時，突然咬到堅硬的「異物」，沒想到吐出來發現是「小珍珠」，意外驚喜讓他十分愉悅，照片在網上曝光，釣出內行人解釋「白色硬物」的真面目。

原PO在「Dcard」發文表示，日前點了一碗薑絲蛤蠣湯，怎料吃到一半卻咬到異物，原以為是蛤蠣殼的碎片，結果吐出來發現居然是一顆小珍珠，原PO回家後拿尺測量，大小約0.2厘米左右（點圖放大瀏覽）👇👇👇

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貼文引發廣大迴響，網友紛紛留言回應，「哇！快拿去鑑價」、「幸運值爆棚」、「吞進去，可以養顏美容」、「喝滿1000碗可以集成一串項鍊」、「以前也有吃到過，不過我吃到的那顆是淡紫色的」、「不曉得若是真的吃到肚子，會對身體造成什麼樣的狀況」。

不過，有網友提到這不是珍珠而是蛤蠣分泌碳酸鈣形成的，「嘉義大學水生生物科學系主任賴弘智表示，蛤蜊養成約1年多，且沒有珍珠層，不可能有珍珠；蛤蜊裡面生成這種白色硬物，有可能是小石頭或砂粒跑進去，卻又無法將它排除時，分泌碳酸鈣將它包覆起來所形成」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】