乘客遺新出iPhone 12 Pro Max　城巴車長物歸原主獲讚：誠實善良

【新iPhone／太平洋藍／蘋果手機／好人好事】早前有城巴車長於巴士上拾獲發售不久的蘋果最新型號手機iPhone 12 Pro Max，並在網上發文急尋機主，帖文獲網民瘋傳。城巴昨日（16日）於facebook專頁分享好消息，指車長已成功尋回機主交還手機，並公開誠實車長真身，好人好事令網民再次大讚。

城巴發文表示，早前在車上拾獲的新出iPhone 12 Pro Max已物歸原主，而路不拾遺的李車長獲網民大讚。（新巴城巴fb圖片）

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早前有城巴車長於fb群組「香港突發事故報料區」發文，指上周六（14日）中午時分，於往荃灣西站方向的930號巴士（車牌：UD7622）上層座位拾獲1部iPhone 12 Pro Max，表示已轉交公司處理，希望尋回機主。由於新一代iPhone 12 Pro Max於上周五（13日）才正式推出，而車長拾獲的更是最新推出的太平洋藍色型號，不少網民都驚訝機主竟然「即買即跌」，又大讚車長誠實善良。

有機主疑在取得iPhone 12 Pro Max後最多1天，就把新機遺留在巴士座位上，幸獲城巴車長拾獲，並於網上發文尋機主。（fb「香港突發事故報料區」圖片）

至昨日（16日）新巴城巴官方facebook專頁公布好消息，表示車長發文後不久，機主已到總站取回新手機，「避免咗一場痛失電話嘅慘劇發生」。城巴又貼出相片，公開好心李姓車長的身份，相中可見他手持一部同為太平洋藍色的新款iPhone 12 Pro Max，原來他亦是新機用家，難怪特別感同身受。帖文指，李車長同樣是「愛機之人」，明白遺失手機會很焦急，因此希望以不同方法通知機主，造就好人好事。

不少網民得知物歸原主的消息，都大讚李車長路不拾遺非常難得，值得嘉許，「車長做得很好，要加佢人工」、「路不拾遺是美德，而現今社會能夠有多少人做到？」、「好人已經唔多喇」。

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