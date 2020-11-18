阿仔搭車問「0.01同0.03係咩嚟？」港媽感尷尬　網民教一句解救

【安全套／性教育 / 尷尬】小朋友的童言童語很多時會讓家長會心微笑，不過有些時候卻會帶來尷尬。有港媽早前於討論區分享，指就讀小學的兒子乘巴士時，看到車身的安全套廣告感好奇，問她：「巴士上面0.01、0.03係咩嚟㗎？」令她一時不知應如何回答，遂向網民請教遇上同類情況的處理方法。不少網民都認為港媽可直接向兒子解釋，亦有人教港媽一句化解尷尬情況。

有港媽稱兒子乘巴士時突然問到安全套的問題，令她一時尷尬不知如何回應。（資料圖片/張浩維攝）

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該名港媽早前於親子王國討論區發文，稱有天乘巴士時，就讀小學低年級的兒子看到附近巴士車身上的安全套廣告，便好奇大聲發問：「媽咪，巴士上面0.01、0.03係咩嚟㗎？」港媽聞言感到尷尬，不知應否在巴士上向兒子解釋性教育知識，遂求救問一眾網民遇上同一情況會「點樣答小朋友」。

網民教路咁樣答▼▼▼

帖文獲不少家長網民解答，有人認為性教育毋須迴避，港媽只要大方回答及解釋便可，「其實同佢解釋又有咩問題呢？我囡幾歲去超市見到士多啤梨味嘅，佢以為係糖話要買，我都係直接同佢講係咩嚟嘅」、「會話佢聽，呢啲係成人用品，0.01同0.03係厚度分別」。

亦有人教港媽轉移重點，或鼓勵兒子記下問題回家詳細解答避免尷尬，「着重喺0.01、0.03 呢個數學問題」、「佢再問落去就繼續正經咁答，假設當時場合唔適合回答或者我覺得尷尬，我會同佢講『我都唔係好清楚，不如我影低，返屋企同你上網睇下係咩嚟』，返到屋企就性教育，慢慢解釋到答到佢問題」。

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