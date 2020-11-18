港男稱免費捐壞電腦　義工維修完「彈弓手」要求取回：部機係我的

貨一出門，恕不退換，捐出的物資亦不應「彈弓手」取回。有網民日前在facebook群組發文，指有谷友本免費捐出壞掉的電腦，稱維修後可轉送有需要的人，唯樓主完成維修後，對方竟要求取回，更向其公司投訴，並揚言報警，樓主無奈慨嘆：「下次谷友給電腦，我要簽訂一份協議先得」

有人本來免費捐出已壞掉的電腦，唯義工將它維修，對方竟要求取回。（fb「Oh Yes! Free得自由自在（只限無條件免費/免廢徵送）」圖片）

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該義工在fb群組「Oh Yes! Free得自由自在（只限無條件免費/免廢徵送）」發文，並貼出對話截圖，指有男子主動捐贈「關不到機」的電腦主機，希望他維修完可轉送有需要的人，或自用也可。

按圖睇義工與「彈弓手」男子超無奈對話▼▼▼

兩人交收後，男子不斷跟進電腦的維修進度，當知道已修復後竟提出「可否給回我」，樓主回覆表示如欲取回，要在帖文中留言排隊並按規矩作慈善捐款，但對方卻以「部機係我的」為由質問不能取回的原因，並揚言會報警處理或向其公司投訴，更質疑他是「假義工」。最終男子果然向其公司投訴，令樓主獲發一封警告信，唯有將完好的電腦給回他，「算，一陣搞到連份工都無」，不禁慨嘆「下次谷友給電腦，我要簽訂一份協議先得」。

帖文引起網上熱議，有網民質疑男子是否貪免費維修，「整電腦錢咁都想慳埋？」、「可能故意扮捐，陷阱嚟」，批評他臉皮超厚，有人則笑言應該「原機奉還」：「點樣嚟就點樣畀返佢」。

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