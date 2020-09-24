日本星級占卜師傳授吸引桃花運大法　屋企呢個位要時刻保持乾淨

「會感嘆的說『沒有新邂逅……』的，其實就算是藝能界還有名媛界也是一樣的」，擔任各方VIP還有名人的專屬占卜師以及Excite電話占卜的MYONWOL老師如此說。接下來將為您介紹在過去有著6萬件以上諮詢經驗的MYONWOL老師所傳授的究極「吸引法則」！當作是被騙也好，先姑且一試看看吧！

日本星級占卜師傳授吸引命運邂逅的4個法則以及會趕走愛情運的服飾或妝容（點圖繼續閱讀▼▼▼）

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「從早上起床的瞬間開始，以已經有男朋友的前提開始度過一天」，或許需要一點勇氣，但這全然是養成「細心度」的一種方式。常常容易就開始懶散的化妝，也會變得 「或許有誰正在看着」而多放了些心思呢。這一個理由，就算是當作被騙，也務必嘗試看看。

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