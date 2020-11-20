超貼心｜孝順幼稚園女童趁全家瞓着深夜執屋　網民：小天使出現了

子女出其不意的貼心行為，對父母來說絕對是難忘的感動回憶。有台媽最近在facebook群組撰文，表示最近女兒趁大家晚上睡着時，竟偷偷幫忙收拾混亂的房間，令她大為感動，大讚可愛的女兒原來已長大，形容是「睡覺時有小天使出現了」。

最近女兒有晚趁大家睡着時，竟偷偷幫忙收拾混亂的房間，令樓主大為感動。（fb群組「爆廢公社」圖片）

台媽於fb群組「爆廢公社」上載相片，表示近日早上一醒來發現家中變整潔，後來查看家中的閉路電視，發現家中出現了「小天使」，原來正就讀幼稚園的女兒趁父母在晚上睡覺時，偷偷爬出床執拾房間，為了不發出聲響，女兒更全程躡手躡腳整理，如果望見爸媽突然郁動，便裝睡起來，非常爆笑。

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樓主續稱，女兒足足花了1個多小時執拾房間，例如書桌、玩具箱，又整理書包，甚至主動摺衣服，「我睡前找不到關電視的遙控器，還幫我找到了呢」。樓主坦言見到女兒長大非常感動，又指早上她晚起床，本來感到生氣，但一想到她前晚的窩心舉動就心軟，「我就讓她再睡半小時吧！真的很揪心，我好感動」。

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大批網民留言力讚樓主女兒乖巧，「真的是小天使耶！太貼心了」、「妹妹很棒欸，我家的都要等我叫才會幫忙」、「好棒的小天使~~~我給100分」、「這女兒太貼心了！」、「小天使值得表揚，太貼心了」。

（facebook群組「爆廢公社」）

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