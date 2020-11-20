金毛尋回犬入雞場偷走逾300隻雞　驚揭案中有案　幕後黑手原是他

狗就算是聰明，都不應該教牠們做些偷雞摸狗之事！日前內地揚州儀征市一個雞場接連發生離奇「走雞」事件，主人不見了逾300隻雞，後來翻查監控鏡頭，發現是一隻金毛尋回犬走入雞場內偷雞，更有一輛車接送。警方調查後發現，金毛的主人根本不缺錢，竟然特意練愛犬偷雞，當局將案件視作刑事案調查。網民看完後不慨嘆這隻狗很慘，「狗是聰明的，只是跟了個壞主人」。

雞場的主人翻查監控鏡頭畫面，發現是一隻金毛尋回犬入內偷雞。（微博影片截圖）

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在儀征開設雞場的謝先生，日前發現場內接連離奇地走失了逾300隻雞，他覺得奇怪翻看監控鏡頭，才發現「犯人」居然是一隻金毛尋回犬，從雞場內跑來跑去捉走雞隻。

警方很快鎖定該狗的主人，原來是附近一家農家樂（近郊休閒度假所）的老闆張某。他駕車開門放出金毛尋回犬「作案」，警方指張男駕駛的是價值幾十萬的名車，本人並不缺錢，應該只是羨慕別人有養雞場，便訓練自己的金已尋回犬去捉，疑犯曾在好友面前誇讚自己養的金毛，「不僅能吃能玩，而且還會抓雞子」。現時張男因涉嫌多次盜竊，警方稱會視作刑事案調查。

雞場主人慨嘆狗狗很聰明，但人不應這樣利用牠。（微博影片截圖）

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雞場主人謝先生「狗是滿聰明的，但是人不應該幹這個事呀。網民許多都擔心狗狗會因主人而要受罰，「狗被人帶壞了」，更怒斥這個主人「明明有錢還去偷」，揶揄是「狗是真聪明，人是真狗」。

（綜合）

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