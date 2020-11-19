睡眠窒息症｜未婚夫鼻鼾超大聲　輔助品用1次就放棄　港女批自私

【睡眠窒息症／鼻鼾／改善方法】最近有女網民在facebook群組上分享，指即將結婚的另一半患有睡眠窒息症，鼻鼾嚴重得令她即使分房都不能入睡，但又不願意行動改善問題，「我好猶豫佢到底有無爲過我着想」，覺得對方自私，更不知道應否結婚。帖文引來網民熱烈回應，建議樓主認真考慮結婚問題，又說男方應該及早就醫。

有女網民指自己的未婚夫有嚴重的睡眠窒息症，鼻鼾聲難以接受，但對方卻不願改善。（GettyImages／視覺中國）

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樓主在facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」上發文，問「大家接唔接受到自己另一半係嚴重睡眠窒息症？」，並說出她的個人經驗▼ ▼ ▼：

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有網民表示明白樓主情況，真的十分辛苦，勸她要想清楚因為「一世㗎」，不過亦有人覺得習慣了就不成問題。另外有網民批評男方自私，樓主應該趁早「斬纜」。更有不少人分享個人經驗，例如可以透過做手術、減肥等方法處理睡眠窒息症。

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