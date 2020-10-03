蜘蛛背部竟與薯片商標撞樣？　網民：對「品客」有陰影了！

蜘蛛是不少人害怕的生物，但你有看過長相奇葩的蜘蛛嗎？日前有網民爬山發現地上有東西在微笑，仔細看竟是一隻蜘蛛，而且背上的咖啡色斑紋看起來像翹鬍子，讓人秒聯想到薯片「品客」（Pringles）的商標，撞臉照在網上曝光，掀起一陣熱議。

蜘蛛竟與「品客」薯片撞樣？

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樓主在Facebook群組「爆怨公社」發文表示，「鄰居爬山拍到的蜘蛛，品客的LOGO一定是參考這款蜘蛛，害得她不敢再吃洋芋片了」，照片中可見，蜘蛛的觸肢為綠色，腹部圓球狀是白色，尾端的黑色彷彿是頭髮，中間兩點像是眼睛，咖啡色班紋像品客的招牌翹鬍子，如果不說還以為是P圖，逗趣外觀讓人不禁嘴角上揚。

貼文引來網友熱烈回應，「每賣出一盒薯片，就少了好多隻蜘蛛，沒有買賣沒有傷害 」、「我第一次可以對着蜘蛛微笑」、「還以為是你畫的，對品客有陰影了」、「所以是品客抄襲蜘蛛，還是蜘蛛在模仿品客」、「太酷了！第一次看到」、「那蜘蛛肯定是洋芋片的幕後大老闆」、「超級像，好可愛」。

根據維基百科，這種蜘蛛名叫「黑綠鬼蛛」又有微笑殺手的稱號，分佈於印度至巴布亞紐幾內亞、日本、台灣以及中國大陸的遼寧、江西、安徽、浙江、湖南、廣東、香港、四川、貴州、雲南等地，一般生活於林間、桔園及稻田，布網於樹叢間以及白天隱匿於網旁樹葉上。

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