大象闖民居欲尋食　英勇小貓守護家園成功嚇退敵人　網民：超棒的

貓咪平日見到主子通常是懶洋洋，不過原來要出手足以令你刮目相看！最近泰國一隻貓咪成為網民熱烈討論對象，原來牠有次見到大象闖入家中想找食物，貓咪即使見到龐大的身軀亦毫無後退，為了守護家園反而勇敢的作出凶狠的樣子，結果成功嚇退大象，成為主人的小英雄。

貓咪有次見到大象闖入家中想找食物，貓咪即使見到龐大的身軀亦毫無後退，更成功嚇退敵人。（thadchaim@facebook圖片）

位於泰國那空那育府一住宅在當地時間17日晚有大象擅闖入內，當地的森林保育員Amnat Norasin指，其實該大象叫Pai Salick，今年已35歲，本來在森林中生活的牠不時在晚間闖入民居找食物，但常常因此破壞花園，於是大家都知道牠的頑皮事，是當地有名的百厭星。

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不過今次Pai終於遇到宿敵，屋主原來飼養了一隻3歲的虎班貓Simba，牠一見到Pai就認為對方是敵人，隨即變得兇狠起來，不斷發出嘶嘶聲作勢要攻擊Pai，結果對方見到Simba嚇到逃走，Simba成功為主人守護家園免被破壞。

屋主指，Simba本來是隻流浪貓，之前不時在家附近出現，於是直接領養了牠。而Simba個性本來較其他貓兇悍，不喜歡其他動物在自己地盤出現，於是當時見到Pai就有如此舉動。

網民紛紛表示Simba是隻非常勇敢的貓咪，見到敵人巨形的身軀也絲毫無退縮，反而嘗試趕走敵人，「是小英雄啊」、「主子果然是不好惹」、「主人養了隻好貓」，亦有網民感到羨慕，「為什麼我家的只懂吃」。

（thadchaim@facebook）

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