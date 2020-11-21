鄰居走廊放鞋對正自己門口　準媽媽：覺得好唔舒服　網民急獻計

不少市民入屋前都會先除鞋，但隨意放置門外，或會影響鄰居。有準媽媽日前在網上發文，指鄰居長期將鞋擺放在鐵閘外，鞋頭「成日對我門口」，即使多次替鄰居擺正，不久又像指南針般像對正她家門，讓她大感困擾，趕忙向網民求救。

有準媽媽在網上發文，指鄰居長期放鞋在門外，甚至將鞋頭朝向她家，讓她非常不安。（網民「K.T」提供）

該名準媽媽「K.T」在facebook群組「Tai Po 大埔」分享事件，表示早在簽約時已曾向管理處投訴鄰居將鞋放在門外，直至1個多月剛搬進來，情況未有改善，鞋頭更朝向她家門口，令她非常不安，忍不住幫鄰居將鞋重新擺正，「我幫佢移動過幾次向返佢自己門口，然後佢堅持轉返我嘅門口」。

她指出，由於鄰居為長者，她後來也不強求對方放鞋入屋，只求將鞋擺正自己家門，坦言「對鞋成日對住我門口，我感覺好唔舒服」，但不知是否自己太敏感或有強迫症，苦惱良久仍未向鄰居反映。

事主向《香港01》表示，「嗰對婆婆着嘅鞋係都要向住我屋企門口，之前幫婆婆對鞋轉返響佢自己嘅門口幾次，第2日佢又好似指南針咁對返住我門口」，又指自己臨盆在即，自然特別擔心，直言近月已入院數次，「見到佢對鞋成日向住自己門口覺得好唔舒服！好似成日有人入我屋咁」。

不過，事主透露在她網上發文後，昨晚至今早只見鄰居門外放有1對鞋，但鞋頭未有對正她家。雖然情況暫時有改善，但帖文中仍有不少網民「獻計」，「試放1張門口地氈，鄰居應該知道呢處係妳門口」、「踢返去佢門口啦，妳大肚要小心出入㗎」、「送支萬能膠你啊」；有人就安慰事主，勸她安心養胎，不要胡思亂想，「大肚婆聞到異味嘔吐都係好正常」。