港媽帶孩子睇《怪誕黑巫后》　投訴播凶宅恐怖片預告：嚇親小朋友

【怪誕黑巫后／入住凶宅請敲門】不少父母會在周末帶小朋友到戲院看戲，齊齊享受親子時光，有港媽於facebook撰文大呻，表示最近帶孩子到將軍澳1間戲院觀看新上映的《怪誕黑巫后》（The Witches），沒料開場前竟戲院播放另日本恐怖片《入住凶宅請敲門》的預告，鬧爆戲院安排不當，形容「會嚇親小朋友」。港媽事後更向票務部投訴，不過網民卻有不同意見，認為港媽小事化大，「畀我係個員工都唔知點應你好」。

港媽表示日前帶小朋友入場觀看《怪誕黑巫后》（The Witches），但開場前戲院竟播放日本恐怖片《入住凶宅請敲門》的新預告片。（《怪誕黑巫后》劇照）

該名港媽於facebook群組「將軍澳主場」發文，表示日前帶小朋友到將軍澳1間戲院觀看《怪誕黑巫后》（The Witches），但戲院竟播放日本恐怖片《入住凶宅請敲門》的預告片。港媽表示當時馬上用手「遮住小朋友隻眼同耳仔」，生怕他被預告嚇倒，又指「我當時完全呆咗」。

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港媽事後到票務部投訴，「個職員當時個樣有啲迷惘，然後話會同個經理講」。港媽續鬧爆：「睇咗咁多年戲都未遇過trailer同上映電影嘅類別差咁遠！」她又認為戲院要多加留意，「播套恐怖片trailer在小朋友電影完全唔合適！真係會嚇親小朋友」。

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帖文上載後，網民各有不同意見，不少人認為港媽的投訴不合理，直言是小事化大，「咩都話嚇親不如唔好出街啦」、「好心啦，喺屋企睇碟咪算」、「其實係你嚇親咋啩，唔好賴落小朋友喎」、「播trailer全部都係就上映嘅戲，有咩咁出奇」。

亦有網民解釋：「套戲係IIA級，本來就唔啱2至12歲小朋友睇」、「其實Witches仲恐怖囉」、「叫家長指引，係指引小朋友，唔係指引經理」。

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《怪誕黑巫后》改編自《朱古力獎門人》（Charlie and the Chocolate Factory）作者Ronald Dahl的同名小說，由安妮夏菲維（Anne Hathaway）主演，故事圍繞一班邪惡女巫在酒店進行其惡毒大計，因為片中角色詭異的造型及少量驚嚇情節，雖是兒童片，但同時被評為IIA級。

而《入住凶宅請敲門》由《午夜凶鈴》導演中田秀夫執導，根據「日本最猛凶宅藝人」松原田螺所寫的小說《凶宅怪談》改編而成。故事講述由日本男星龜梨和也飾演以松原田螺為角色原型的諧星「山女魚」，靠直播入住凶宅由半紅不黑的藝人一鋪翻身而成名。

（facebook群組「將軍澳主場」）

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