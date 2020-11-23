花園掘出5指山藥／淮山勁似鬼手　網民睇相驚嚇完齊錯重點

不少人相信「以形補形」，認為進食與身體部位形狀相似的食物有助保健。有台灣網民日前於facebook群組上載相片，可見是1件形狀猶如鬼手的山藥（又稱淮山），相信旋即引起網民熱議。不過，有人發現圖片其實來自泰國，而網民驚嚇過後，相中1件物品成為更大亮點，令網民齊齊錯重點。

有網民貼出新鮮山藥的相片，可見外形猶如人類前臂，奇異外型令人感到驚嚇。（fb「爆料公社」圖片）

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有網民早前於fb群組「爆料公社」上載相片，可見1條疑剛從農地掘出的山藥，外表竟酷似人類前臂。相中可見，山藥呈長條狀，與前臂長度相近，表皮滿布氣根，頂端則分為5分枝，猶如5隻手指，驟眼看上去的確容易誤會是「鬼手」。

有網民看到相片直言被嚇一跳，「九陰白骨爪重現江湖啦」、「好像長滿粉刺的手、看起來很恐怖」、「還以為是手的骨頭」、「這肯定是挖到了有人活埋的手」。有醒目網民發現，相片其實源於本月初泰國一段報道，相中山藥是當地農民的收獲之一，不過相片的拍攝日期則無從稽考，認為是舊圖再瘋傳。

山藥的頂端分成5條，猶如5隻手指。（fb「爆料公社」圖片）

不少網民看到相中山藥旁邊，用作顯示比例的Nokia手機後紛紛錯重點，估計相片已有一定歷史，或笑指農民是念舊的人，「這多久之前的照片了啊？旁邊都是古董手機了」、「現在智慧型當道，反而還有人能反璞歸真使用舊手機，我才意外」、「NOKIA手機啊，這圖應該很久了」。

山藥及蕃薯均是受港人歡迎的健康食物，不過有日本媒體發現，在港是人氣食物的小蕃薯，原來在日本竟不受歡迎，當地一眾農產商分析了3個原因，發現小蕃薯在港竟「商機無限」！

原來在日本不受歡迎的小蕃薯，去到香港卻成為人氣食物。（網上圖片）

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有數間日本媒體曾剖析此奇趣現象：

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