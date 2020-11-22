酒樓假天花現巨鼠亂跳　跌落飯桌食客險中招　網民：大隻過叉燒包

【酒樓/老鼠/衛生】食肆理應保持環境衛生，才能讓顧客吃得安心，但最近網上瘋傳1段影片，看到本港某酒樓「天降巨鼠」，1隻體型龐大的老鼠在假天花四處逃竄亂跳，嚇得在場食客膽顫心驚，不少網民亦直呼「好恐怖」。

網上流傳1段影片，看到有酒樓的假天花出現老鼠。（fb影片截圖）

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有網民昨日（21日）在facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」轉載1段影片，短短10秒的片段中，看到1隻生猛巨鼠在假天花上，不停向上跳，似是想逃進假天花離開。其間有食客驚呼「嘩！你唔好走啦」、「咪跌落嚟啊！」，但老鼠第3次起跳後，便撞到天花再反彈直墮下方圓枱，幸好該枱女食客及時走避，沒被老鼠擊中。

影片隨即引來熱議，片中滑稽的畫面亦令網民笑言「佢（老鼠）心諗，其實我仲驚過你哋」、「牠也是無奈，也是很可憐」、「米奇果然為人帶來歡樂」、「有冇大師可以配埋瑪利歐嘅背景音樂；也有大批網民直斥「噁心」，質疑餐廳衛生情況，「我仲以為係貓，咁大隻」、「大隻過佢哋籠叉燒包啊」。

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