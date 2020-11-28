裝修實例｜九龍灣得寶花園265呎　30萬用盡超大窗台慳位又實用

文：裝修佬 香港人努力置業「上車」，偏偏單位格局未必能完全符合心意，或是限制多多，這時就要依靠裝修及室內設計去改善。本次裝修佬帶大家參觀九龍灣得寶花園265呎單位，單位有很多裝修戶主們覺得不實用的窗台，看看設計師怎樣改裝單位，善用空間吧！

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基本資料：

九龍灣得寶花園265呎／1廳1房／工程費用10-30萬

得寶花園是位於九龍灣的典型上車盤，本次單位實用面積265平方尺，單位最大的限制就是大廳，廚房及睡房均設有超高超深的窗台。窗台雖美，但一般被認定是不實用的空間。既然無辦法移除窗台，設計師反其道而行好好利用窗台在單位中的用途。

客廳設計

設計師在大廳增設柔和的木色地台，除了可以增加儲物空間，亦可相對令窗台高度降低，變得更加容易使用。然後客廳窗台則化身成為電視檯，電視檯連結地台，地台亦可配置坐墊作坐位，用作看電視時使用，不用為無法擺放梳化而煩惱。

此外，設計師非常善用天花空間來作為置物用途。大門附近設置了一組與地台紋理一樣的木色和白色入牆櫃。然後走廊天花也有儲物閣仔，亦在客廳休憩處空間天花加增層板讓戶主可以擺放珍藏玩偶。

設計師除了巧妙運用單位多個超巨深窗台，並在天花及走廊位置增設不少儲物空間。（裝修佬提供）

廚房設計

廚房同樣也有一個高和深的窗台，原本一般只能用作擺放雜物，經設計師改動搖身一變成為煮食爐位置，原本用作放置煮食爐的位置閒置出來後，讓戶主可以利用多出來的空間擺放洗衣機。

睡房設計

睡房配合全屋設計以木色和白色為主調，同樣做了儲物地台和同款木紋理的書桌。另外也配合窗台高度設置了木色窗台床架。而純白衣櫃是連通到地台空間，可說是把200多尺的單位完全用盡。

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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