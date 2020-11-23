伯伯突暈倒躺馬路　路過司機左臂受傷堅持CPR　單手施救等救護員

韓國京畿道華城市近日1宗好人好事引來網民熱議，當地1名拖車司機開車時目睹60多歲的伯伯腳步踉蹌，突然暈倒在馬路上。司機本身左臂受傷，但仍堅持以單手為伯伯進行心肺復甦，終讓對方恢復意識，直至救護車趕到現場，他才安心離開。

韓國拖車司機張某目睹1名伯伯腳步踉蹌，他先停車等候。（YouTube「비디오머그 - VIDEOMUG」影片截圖）

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據韓媒報道，事發於上周三（18日），拖車司機張某原本正在駕車，途中目擊1名伯伯突然在路邊向後退，似是感到不適。他先停車觀察，未料對方突然倒地疑似昏迷。張某立即下車，發現伯伯已沒有呼吸，一動不動，便一邊致電119報案，一邊為伯伯施以心肺復甦法。

其實當時張某的左邊肩膀受了傷，正接受治療，左臂因根本難以動彈，更需使用手臂固定帶，但他仍堅持以右手施救，用盡力氣按壓。皇天不負有心人，躺在地上的伯伯逐漸有意識，恢復了呼吸，此時張某才鬆了一口氣和暫停施救，並與趕往現場的救護員通話，交待詳細情況。

在救護車到達現場前，張某一直在伯伯身邊靜候，深怕伯伯又突然沒有呼吸，當看到救護員到場接手後，他才安心駕車離開現場。張某事後受訪時表示，救人只是出自本能反應，「看到眼前生命消逝的樣子，我好像不知不覺就上前了」，又認為自己是第一發現者，若有人比他更早察覺伯伯暈倒，相信他們也會出手相救。

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