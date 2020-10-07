拐子佬當街拉6歲女童上車　餐廳老闆超機警一句話救人

一時疏忽的後果可能是後悔一生！馬來西亞早前發生當街拐帶小童事件，兩名疑為印度人的拐子佬趁一對夫婦進餐廳付款時，嘗試拉走站於店外等候的6歲女童，幸好餐廳東主察覺到不妥，即時拉住女童，問了一個問題將她救回。可是好人沒好報，女童父母返回時不知事發經過，竟以為東主才是拐子佬，不問緣由責罵他一頓。

機警救回女童的50歲餐廳東主許志雄講述事發經過。（網上圖片）

馬來西亞早前瘋傳網上帖文，指馬六甲默迪卡柏邁花園出現拐子佬。帖文指事發9月尾某日傍晚，一名年約5至6歲的女孩跟隨父母到柏邁花園一餐廳購買餐點，父母疑趁一時方便，將女童留在餐廳門口等候，沒料幾乎釀成大錯。

父母進店後，女童習慣地蹲在地上與小貓玩耍，兩個疑為印度人的男子走到餐廳門口，跟女童說了幾句便強行拉走她，打算將她帶上同行男子的黑色私家車。這時正坐於餐廳外處理防疫設施的50歲餐廳東主許志雄目擊過程，認為兩名男子行為可疑，遂即時追上去拉住女童，問道：「他是不是你爸爸？」

餐廳東主許志雄（中）示範拐子佬犯案經過。（網上圖片）

兩名拐子佬見事敗，慌忙逃上接應車輛離去。許男則帶着女童進店，大聲問：「這是誰家的小孩？」雖然全因他的機警才成功救回女童，可是女童父母見到女兒被陌生男子拉住，便不分青紅皂白大罵，許事後曾耐心解釋情況，惟女童父母卻聽不入耳，仍然不領情地誤會他。

帖文最後呼籲家長，「別做一個不負責任的父母」，直言如非有餐廳東主幫助，女童已落入拐子佬手中，「到時候你們就哭着後悔孩子不見了，你不謝謝人家還怪人，希望你看到這個帖好好反省一下自己」。

【同場加映】一時疏忽足以釀成大錯，早前有港媽帶同女兒橫過馬路，更一度於路中心停下及衝回行人路，女童幾乎被駛至的私家車撞倒，幸最終沒發生意外▼▼▼

近日一段車cam片段在網上流傳，只見有家長帶一名女童橫過馬路，並在雙程路中間停留，當車子駛近時，女童突然折返衝回行人路上，幸好車主及時剎車才沒有造成意外。（影片截圖）

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同場加映：最好的教育由父母身教做起！有在百貨公司特賣場工作的台灣網民指，早前遇到一對父母帶着大約5歲的的小男孩行閒逛，其間小男孩好奇的動手觸碰產品，卻失手把它掉在地上。媽媽為了讓小朋友向職員道歉，盡顯身教，獲網民大讚。

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