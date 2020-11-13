極恐怖｜韓國養母虐殺16月大女嬰　骨折、腸破裂「難找完好器官」

韓國發生一宗虐死女嬰案，恐怖的是涉案養母曾經在節目中和女嬰大曬恩愛。韓媒報道，33歲的養母疑多次虐打只有16個月大的女嬰導致其慘死，被控虐兒及謀殺，驗屍發現女嬰腸臟、胰臟重創、多處骨折，肋骨更有骨折後自然癒合痕迹，顯示絕非首次受創，警方稱女嬰屍體「很難找到完好的器官」。涉事養母更被揭曾和女嬰上節目扮恩愛及已3次被舉報虐兒等，而案情細節，更令韓國民眾感到心寒。

韓媒報道，涉事養母曾和女嬰A上一個電視節目，更大曬恩愛。（節目截圖）

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33歲李姓養母於12日涉嫌虐兒及謀殺，驗屍報告指女嬰A的腸臟、胰臟受重創，幾根筋骨被打斷，還有肋骨骨折後曾自行癒合的痕迹，相信不是首次被打至斷裂。法醫指直接死因是重擊導致腸道破裂。警方估計女嬰被用腳或重物砸在背部，導致腸臟破裂，又表示驗屍結果發現「很難找到完好的器官」，頭骨、鎖骨、腿骨都有骨折及損傷，她的傷勢可能和鄰居稱經常聽到重擊的聲音有關，很可能是女嬰猛力敲打。

案情指，女嬰在6個月大時被收養，10個月內曾多次受虐。據當地傳媒報道，這名養母本身有一名親生女兒，為了給女兒找一個妹妹作伴才領養女嬰A，但疑因為女嬰不愛吃嬰兒食品，令她非常不滿。養母今年3月起常獨留女嬰A在家4小時，一家人外出用餐也會將女嬰A留在車上數小時。警方稱類似情況有16次，更被閉路電視拍到養母將女嬰A放在手推車撞向電梯牆壁，及用手抓住女嬰A的頸再虐打。

最令人心寒的是，養母及其家人曾在韓國教育放送公社（EBS）的領養家庭紀錄片中受訪，節目中養母還為女嬰送上蛋糕大曬恩愛。然而，畫面中已可以看到女嬰的額頭有瘀傷，事實上自5月份以來，養母已經被舉報虐嬰至少3次，但警方每次上門查看都未發現明顯證據，繼續不了了之。

上月13日，該節目出街後僅12天，鄰居在早上聽到養母家中有重物被摔倒地上的聲音，而且是4至5次，一度拍門投訴。當時養母只是打開一道小門縫，向鄰居道歉。鄰居聽到養母向托兒所打電話，說要帶女嬰A去醫院，無法到托兒所，之後打給自己丈夫，說「要帶（女嬰A）去醫院嗎？」、「正式送去」等。

之後鄰居發現女子將其親生女兒送去托兒所，再回來時才抱住女嬰去醫院。後來警方從公寓閉路電視發現，女嬰被帶去醫院時似乎失去知覺。去到醫院時女嬰心臟已停止跳動，經約8小時搶救後證實死亡。醫護稱養母當時拿起電話展示影片，說自己什麼都沒做過，影片中女嬰哭着走來走去，當時養母在只是在叫女嬰A「快過來」。

調查初期，養母一度解釋女嬰的傷是「從梳化摔下」造成，但調查發現，疑犯曾刪除數百個手機內的虐兒證據，包括儲存在手機和KakaoTalk通訊程式的照片和影片。調查她的通訊紀錄再發現，在女嬰A死亡當天，她曾向親友發訊息，稱希望「驗屍報告令人滿意」，隔天更邀請鄰居團購。

事件在韓國引來關注，因為案件中的養母曾被舉報虐兒，但仍無法阻止慘劇發生，有民眾在青瓦台請願要求政府制定更多措施保障幼童及加強虐兒罰則，以及要求警方提高對家暴舉報的重視程度。

（綜合）