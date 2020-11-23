台人夫與小三偷情被捉姦　願賠錢離婚　大婆因一個短訊反遭索償

老公外遇斷正，妻子竟要賠錢予男方及小三？台灣法院近日審理1宗違約案件，姓王男子背着妻子搭上夜市攤擋老闆娘，2人結婚到遊南投時被妻子捉姦斷正，男子願意賠錢及離婚，但要妻子簽署讓出軌關係保密的協議書。惟王妻於簽協議書後4小時，在家庭群組內公布離婚消息及原因，結果被男方及第三者控告違約，最終被判賠償。

台灣1名女子揭發丈夫外遇後，男方同意賠錢離婚，但要求簽署保密協議，惟女子因在家庭群組講出事件而被控違約及索賠。（示意圖，GettyImage）

事發去年12月1日，居於高雄的王姓男子相約在夜市賣粥的董姓老闆娘，一同到南投遊玩，兩人在酒店過夜時被蔡姓妻子到場捉姦，雙方均同意離婚。當晚王男表示願意將名下價值470萬元（台幣，下同；約128萬港元）過戶予妻子，並會支付100萬元（約27萬港元）作為外遇的賠償，條件是她要簽署保密協議書。

當晚凌晨約4時，3人協議簽署保密協議，當中列明蔡女須對王男及董女的關係保密，否則會視為違約，須賠償200萬（約54萬港元）。沒料4小時後，蔡女竟直接在夫家的家庭群組內發訊息：「各位親愛的姊姊，妳弟弟搭上夜市賣粥的老闆娘，剛剛被我抓姦在床，我們明天回去辦好離婚手續。」

蔡女在家庭群組交代因丈夫偷食斷正而離婚。（示意圖，GettyImage）

王男看到訊息怒不可遏，指責妻子違反保密協議，遂與董女告上法庭，各自向蔡女索賠200萬。蔡女則辯解稱，當日簽署協議書後，丈夫便急於催她辦理離婚手續，她想到即將要與夫家的家人脫離關係，不想不辭而別，也不希望因而被丈夫抹黑，才會以短訊交代。而且訊息的內容也包括向家人道謝及告別，並非有意詆毀王男及董女。

高雄地方法院審視證供後，認為案中保密協議條款中的「雙方」應指「原告二人（王男、董女）」與「被告（蔡女）」，故即使蔡女違約，王男及董女也不可各自索賠。法官指，蔡女確實違反了保密協議，不過考慮到相關群組成員僅有王男的4名姐姐，蔡女違反協議的程度並非嚴重，故認為原告原本訂下的賠償金額過高，判處蔡女賠償60萬（約16萬港元），由王男及董女平分，案件批准上訴。

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