最狂出軌│女教師懷孕仍與男同事激戰　聊天紀錄曝光　丈夫即崩潰

【出軌女教師／綠帽】伴侶手機向來是個感情禁區，打開的可能是碰上是潘多拉盒子！山西太原1名高校的女教師和男同事通姦事件在網上瘋傳，事件緣於女教師的丈夫偶然下看到妻子的手機訊息，揭發一段維持2年的姦情。 女教師在婚前已與男教師在校內到處「激戰」，婚後懷孕挺着大肚子仍未間斷，甚至產後哺乳期間仍與姦夫不用安全套進行性行為，因此要服用事後丸而停止要餵哺母乳。綠帽夫發現妻子與姦夫不堪入目的對話，憤而向校方投訴。目前該校已將2名男女教師調離崗位。該對姦情男女的對話截圖在網上瘋傳，許多網民卻「錯重點」，大嘆兩人對話在不夾雜粗言的情況下，仍將荒淫姦情形容得栩栩如生。

王姓女教師和武姓男教師同年入職，女方婚前已和他發生性行為。（微博圖片）

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內地網絡日前瘋傳多張對話截圖，顯示武姓體育教師和王姓已婚女教師的姦情，關係更維持了2年，時間橫跨女方未婚、結婚、懷孕、產後，比電影情節更誇張。據悉，慘戴綠帽的王姓丈夫是無意間看到妻子電話訊息，發現對話不尋常，之後翻閱聊天紀錄揭發事件。

綜合內媒報道，王男2011年和王女相戀，拍拖7年後於2018年結婚，翌年8月誕下兒子。妻子10月時回娘家坐月，11月突然提出想離婚，更稱自己被丈夫毆打辱罵，但卻拿不出證據，王男多次對話想挽回婚姻，直至今年9月底才從手機訊息知悉妻子的姦情。

王女2017年入職山西太原師範學院任教，武姓男體育教師亦同年入職，兩人同樣年輕，且仍未婚。武男在明知王女感情狀態下仍與對方展開一段長達2年的不尋常關係，而且在王女2018年2月婚前已經有性行為，更常在學校內幽會，「情慾足跡」遍佈學校各處。

王男一次偶然下發現妻子聊天訊息有議，翻查紀錄揭發姦情。（微博圖片）

其中更甚者，是學校教員到青島出差，2人仍在房間、車內偷歡；除了到酒店開房，王女懷孕期間，甚至大着肚子照樣出軌。丈夫後來更發現，妻子在餵母乳期間，因與武男在沒有使用安全套下發生性行為，需服用事後丸，因此停止餵哺母乳。

而網上流傳的對話內容，相信由王男拍攝妻子手機截圖後上載，情節比情色小說更18禁，看出女教師和姦夫發生關係的地點，除了寢室床上，還曾在廁所、對方宿舍、酒店、辦公室椅子、梳化、桌子上等，對話提到「抓住一切機會各種摩擦」、「還沒滿足武老師現在的需求」。

網民看完部分對話，坦言兩人對話沒夾雜粗口，卻將荒淫往事說得栩栩如生，比《金瓶梅》還生動。兩名教師將「約戰」稱成「上一節生理衛生課」，王女還叫對方「講課別太激動」、「我得聽聽課」等，光看文字已令人面紅耳赤，其他對話更令人難以接受。

部分對話內容：

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網民點睇：

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王男事後向學校舉報妻子和武男有不正當男女關係，稱妻子手機上有大量「不堪入目、低俗、曖昧、不雅」的對話內容，而武姓男教師平日在校內卻一副「道貌岸然」的樣子。姦情被揭後，王女帶着兒子離開，要求離婚及得到孩子撫養權，王男及家屬多次希望見孩子被拒，而王女亦拒絕讓兒子做親子鑑定。

據悉，王男沒想到嬌小妻子背夫偷漢如此久，細節更令他難以接受，妻子平日經常在家指責及辱罵他，沒想到她對其他男人另一副面孔，更沒想到妻子暗藏「言語行為淫蕩」的一面。王男的家屬透露，現時王男每天都精神恍惚，很擔心他會做傻事，故每日輪流陪着他。內媒成功聯絡到王男，他表示網上關於妻子的事都是事實，自己仍極度悲傷和憤怒，不想詳談。

網上流傳舉報王女及武男的文件。（微博圖片）

太原師範學院在官方微博通報，經調查發現2名教師不當關係屬實，已作處分。（微博圖片）

內媒記者多次向校方查詢，但均無人接聽，後來有知情人士透露，全校職工都知道事件，已經上交到學校紀檢部門處理。11月9日，太原師範學院發通報，指經師德師風建設委員會調查證實，涉事的王女及武男的確存在不正當男女關係，在10月底已對2人進行停課處理，給予黨紀政紀處分，調離教師崗位，並在全校作通報。

（綜合）

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