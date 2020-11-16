拍拖10年　台男婚前驚揭未婚妻出軌攝影師　攤牌後結局神展開

結婚在即才發現「綠帽罩頂」，應毅然離開，還是選擇原諒？台灣1對情侶結束10年的愛情長跑，但在婚禮前2星期，準新郎突然發現未婚妻偷食，對象更是婚禮攝影師，2人互傳曖昧短訊，甚至在車上幽會親吻。不過，男方最後選擇原諒，婚禮如常舉行，2人結婚3至4年仍相愛如初，令婚姻顧問也嘖嘖稱奇。

有台男在婚禮前2星期發現未婚妻偷食，對象更是相識不久的婚禮攝影師。（示意圖，資料圖片）

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台灣婚姻顧問VIVI曾為多對新人主持婚禮，她最近在節目《新聞挖挖哇》分享難得一見的主持經歷，指該對準新人原本已交往10年，終於步入禮堂，女方即忙於籌備婚禮。VIVI指出，新娘對攝影師要求非常高，為此上網搜集不少資料，終於找到合適人選，亦因相信對方的專業而事事言聽計從，順利完成婚紗照拍攝。

VIVI續指，直至婚禮前2星期，新郎突然心血來潮偷看另一半手機，驚覺未婚妻私下原來與攝影師經常對話，訊息內容曖昧，更相約了下次見面時間和地點。新郎看後還未完全死心，並抱有一絲希望，故偷偷尾隨未婚妻到幽會地點，才目擊2人牽手和擁抱，更在車內擁吻。

婚姻顧問VIVI在節.目分享過去主持婚禮的經歷。（YouTube「新聞挖挖哇！」影片截圖）

新郎等未婚妻回家後「攤牌」，起初女方矢口否認，形容只是看錯了，直至新郎拿出早前拍攝的偷情照片，才承認偷食，並跪地懇求對方原諒。當眾人還以為「一次不忠，百次不用」時，新郎最後卻念在10年的感情，選擇原諒未婚妻。

婚禮如常舉行，身為主持人的VIVI在當天到場後，發現現場一片愉悅，外人眼中沒有絲毫尷尬，新人和雙方家長也表現正常，唯一「異常」的地方就是臨時調換了攝影師；2人目前結婚3至4年，也沒有感情生變，在場的主持人和嘉賓聽後直指「不可思議」。

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