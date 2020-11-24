Good Mask口罩推聖誕節系列　三防Level 3獨立包裝預購價$88

【口罩/疫情/第四波】新冠肺炎第四波突然殺到，市民再次關注口罩情報。本地口罩廠Good Mask近日推出聖誕節特別版ASTM Level 3口罩，一盒有齊5款，獨立包裝共30片，價錢為88元，更可領取15元網上優惠劵，變相每盒只需73元。

本地口罩廠Good Mask近日推出聖誕節特別版ASTM Level 3口罩，一盒有齊5款，獨立包裝共30片。（Good Mask fb圖片）

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Good Mask是次推出聖誕節特別版口罩，一盒30個裝獨立包裝，售價為88元。其中聖誕節被mix一盒5款，每款6片；而Good Mask 家族聖誕版則有兩款，每款15片，全部均獲ASTM Level 3認證。如在網上購買，可使用e-coupon減價15元，售價低至73元。

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Good Mask聖誕節特別版開售資料：

成人內耳式 / 中童外耳式

尺寸：

成人M size : 175*95 內耳式 100%有logo

成人S size : 160*95 外耳式 100%有logo

中童 : 145*95 外耳式 100%有logo

幼童 : 125*85 外耳式 100%有logo

規格：BFE, PFE, VFE >99%、ASTM Level 3

一盒30片 （獨立包裝）：

價錢：$88盒，使用$15 e-coupon後$73/盒

出貨日期：12月1至20日 （聖誕系列 / PREMIUM 7色 / 星空迷彩 統一出貨）

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門市地址 :

香港區

1.香港灣仔莊士敦道129地下

9月7日起將搬遷到香港灣仔修頓中心莊士敦道113號 地下6B號舖

2.香港筲箕灣道341號地下6號鋪

九龍區

3.九龍油麻地彌敦道540-544號祥興大廈地下4號舖

4.九龍尖沙咀加連威老道74號威華大廈地下 Shop E

5.九龍亞皆老街旺角先達廣場地下8號鋪

6.觀塘駱駝漆大廈第二座地下C1A舖 （9月7日開業）

新界區

7.元朗福德街16號A地下（國康中西大藥房）

8.大圍美田路16號富嘉花園地下28A號舖（即將開業）

營業時間 : 11am - 8pm

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