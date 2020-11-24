盾牌新推超保護Level 3口罩　任選彩虹12色　$70/50個獨立包裝

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【盾牌口罩 / Body Shielder / 新冠肺炎】本港新冠肺炎疫情近來第4波，防疫措施絕不能鬆懈。盾牌口罩推出全新超保護Level 3彩虹色口罩，BFE、PFE逾99%，售價為70元50片獨立包裝，於銅鑼灣、旺角及粉嶺Ashop門市有售，或到網店訂購。

盾牌口罩推出全新超保護Level 3彩虹色口罩，BFE、PFE99%。（盾牌fb圖片）

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盾牌在facebook專頁介紹最新推出的超保護Level 3口罩，包括2個尺寸，分別為 175mm和160mm，前者共有12隻彩虹色，後者則只有紫色。

3個盾牌防疫產品中心地址有售：

1）銅鑼灣羅素街60號

營業時間：每天上午11時-下午7時

Tel：57072063

2）旺角門市部

豉油街20號總統商場地下4號舖

營業時間：每天上午11:30-下午7:30 Tel：57072763

3）Ashop門市部

‪新界粉嶺安樂村樂業路8號豐樂工貿中心308室‬ Tel：26832630

營業時間

星期一至五：‪上午9:00-13:00‬

‪下午14:30-17:00‬

星期六：‪上午9:00-13:00‬

星期日及公眾假期休息

或到www.ashop.com.hk 訂購

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