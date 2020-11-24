盾牌新推超保護Level 3口罩　任選彩虹12色　$70/50個獨立包裝

撰文：卡洛兒
最後更新日期：
【盾牌口罩 / Body Shielder / 新冠肺炎】本港新冠肺炎疫情近來第4波，防疫措施絕不能鬆懈。盾牌口罩推出全新超保護Level 3彩虹色口罩，BFE、PFE逾99%，售價為70元50片獨立包裝，於銅鑼灣、旺角及粉嶺Ashop門市有售，或到網店訂購。
盾牌口罩推出全新超保護Level 3彩虹色口罩，BFE、PFE99%。（盾牌fb圖片）
盾牌在facebook專頁介紹最新推出的超保護Level 3口罩，包括2個尺寸，分別為 175mm和160mm，前者共有12隻彩虹色，後者則只有紫色。
3個盾牌防疫產品中心地址有售：
1）銅鑼灣羅素街60號
營業時間：每天上午11時-下午7時
Tel：57072063
2）旺角門市部
豉油街20號總統商場地下4號舖
營業時間：每天上午11:30-下午7:30 Tel：57072763
3）Ashop門市部
新界粉嶺安樂村樂業路8號豐樂工貿中心308室 Tel：26832630
營業時間
星期一至五：上午9:00-13:00
下午14:30-17:00
星期六：上午9:00-13:00
星期日及公眾假期休息
或到www.ashop.com.hk 訂購
有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。
如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。
同場加映：K Kwong教點分辨口罩真假
+5
+5
+5