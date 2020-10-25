戴口罩飲酒│用飲管飲酒更易醉？　外國專家研究得出這樣結果

【酒吧／飲管／飲酒／袁國勇】疫情下酒吧成為高危地區，港大微生物學系講座教授袁國勇早前在NOW新聞台節目《大鳴大放》上建議，如果酒吧客人可以戴口罩用飲管飲酒，酒吧將可以延長時間至通宵營業，業界亦都傾向接受有關建議。 戴着口罩要飲酒，飲管是不可缺才的工具，不少網民都覺得建議奇怪，有人更直斥有關建議不設實際， 事實上，過去不時都有人討論以飲管飲酒是否更容易令人飲醉，更有不少專家曾作認真研究，從理論到實踐希望獲知答案，結果有指說法沒有實際證據支持，但亦有指情況只在飲用烈酒時才會發生。

用飲管飲酒真的更易醉嗎？（電影《整蠱專家》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

賓夕法尼亞州立大學學生麥菲爾（Matthew Frantz）在2011年時曾在學校網站上撰文，分享他在科學上有關用飲管飲酒的想法。他指大學生飲酒，目的是想要醉酒的感覺，因此如果可以更易飲醉，就可以將飲酒的成本降低，而他留意到坊間不時有指以飲管飲酒更是飲醉，所以就從此方法入手。

麥菲爾在文中提出以下理據▼▼▼

不過麥菲爾最後亦都「自我反駁」，指很多人指出上述理據雖然成立，但影響將會極之微上，「甚至根本不會發覺得到」。另外根據《紐約時報》過去1篇報道中，曾有人問用飲管飲啤酒會否更易醉，《紐約時報》就引述國家酒精濫用和酒精中毒研究所的研究，直指相關說法沒有證據支持，但亦提到啤酒中含有二氧化碳，令酒精更容易從胃部走到身體其他地方及吸收得更快，而吸收酒精的過程就是飲酒後覺得缺氧的原因。至於其他導致醉酒的因素就包括飲酒時胃內有多少食物，以及飲用的是何種酒類。

過去曾有不少研究討論使用飲管飲酒會否更易醉。（GettyImages）

類似傳言在近年亦有人進行科學研究，數名來自德國的學者曾經請來5男6女共11名成年人，先在不使用飲管的情況下飲酒，1周後再使用飲同量的酒，並在飲酒後0、15、30及120分鐘後抽血，觀察他們對酒精的反應。

研究發現，兩種飲酒方法對於啤酒及紅酒等酒精含量較少的酒類沒有明顯分別，但使用飲管飲用烈酒時則可能會導致酒精更容易進入血液，此情況在飲用啤酒及紅酒時沒有發生。

飲酒會為健康帶來風險，即睇以下7個潛在問題▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

回答以下7條問題即刻知道你是否有酗酒問題！▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

飲酒過多好傷身，留意以下數點學會理性飲酒！▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

原文：【飲酒】出現短暫失憶、隱瞞飲酒量？ 7條問題測試是否酒精上癮