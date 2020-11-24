女友父母要求16.8萬元禮金　港男月入2萬：佢話家鄉係30萬起跳

即使求婚成功，還要過女方父母那關，禮金不及對方心目中的數字，婚事隨時「撻Q」。有網民日前在討論區分享自己的煩惱，指跟拍拖一年的女友打算「拉埋天窗」，惟雙方家長約見面前夕，女友「放水」提醒其父母將開價收取16.8萬元禮金，大大超出樓主本來5位數字的預算，更被對方批評無誠意致飯局告吹。

有網民因禮金問題跟女友鬧翻。（示意圖，GettyImages）

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該男網民在香港討論區，以「禮金要十幾萬」為題發文，指自己跟女朋友拍拖一年，並成功求婚。唯相約雙方家長見面前，女友突然事前提醒禮金問題，更「通水」指父母將開價要16.8萬元，這令樓主嚇呆，完全超出本來預算「本來想拿個意頭，38888或68888」，唯有硬着頭皮跟女友講出難處。

詎料女友竟立即將飯局取消，批評樓主毫無誠意，並要求他再跟自己父母商量，「佢話佢點同佢父母交代」，女友更稱16.8萬在家鄉來說已經算為小數目，「佢哋嗰邊都係30至50萬起跳」。女友的反應令樓主質疑「係咪我唔啱」，又指自己月薪僅2.1萬元，又要支付新屋裝修、婚禮開支、家電及新樓供款等，「講真點負擔到」。

帖文引起網上熱議，有網民批評對方父母是「嫁女定賣女」，質疑她們獅子開大口，「得一次機會劏你，梗係劏大啲」；亦有人認為禮金事宜可以再作商量，如果一開始已經斤斤計較，「就算結咗都有排嘈」。

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