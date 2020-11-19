女友拒陪看《鬼滅之刃》　渣男竟出軌惹眾怒　網民提超創意反擊法

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鬼滅之刃無限列車篇｜動漫作品可能未必人人瞭解，但《鬼滅之刃》最近響噹噹的名號相信不少人都聽過！電影《鬼滅之刃劇場版：無限列車篇》紅遍港日台，連香港上畫四天都勁收1406萬港元！雖然風頭一時無兩，但其實亦有不少人對此興趣缺缺。一名台灣女網民就因為對《鬼滅之刃》毫無興趣，拒絕陪男友觀看劇場版，沒想到男友竟然以此為藉口出軌！

一名女網民在臉書社團「靠北星座」發文，表示牡羊座的男友最近一直逼她陪看大熱的《鬼滅之刃》電影，但由於實在沒興趣，就叫男友找朋友去看，兩人也因此多次爭吵，誰料男方竟以此為理由相約女網友出軌！

一名台灣女網民對《鬼滅之刃》毫無興趣，拒絕陪男友觀看劇場版，沒想到男友竟藉此出軌。（影片截圖：《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》官方預告）

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文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言替樓主抱不平：

詎料女主角PO文後竟惹來疑似男主角回覆反擊，網民紛紛大呼過癮。（「靠北星座」社群facebook截圖）

詎料事情曝光後數小時，竟引來男事主直接爆氣回覆「妳自己叫我找別人的還敢發文喔？我在你身上花的早就超過一萬，妳要還我嗎？」回覆隨即引起網友哄動，紛紛留言炮轟「叫你看電影，有叫你援交了嗎」、「勇者」、「笑死，可以再理直氣壯一點，她叫你找朋友不是找砲友。」

同場加映：鬼滅之刃無限列車篇│網民睇完爆喊　斥女友「無流淚」冷血想分手

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